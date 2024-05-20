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Talkao Translate - Перевести голос и словарь (Мод, Unlocked)

Talkao Translate - Перевести голос и словарь (Мод, Unlocked) 416.0

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Версия:
416.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Talkao - Talk & Translate
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 270
Скриншоты
Описание

Путешествия - это не только способ развлечения, но и возможность познания новых культур и общения с людьми по всему миру. Однако языковой барьер может стать препятствием для комфортного путешествия. В таких случаях приложение Talkao Translate становится незаменимым инструментом для тех, кто хочет легко и уверенно общаться на иностранных языках.


Это приложение предоставляет широкий выбор функций для перевода текста, голоса и даже изображений. Пользователи могут легко и быстро переводить разговоры, объяснять свои мысли и понимать собеседников на их родном языке. Благодаря различным возможностям и удобному интерфейсу приложения, путешественники могут чувствовать себя уверенно и комфортно в любой стране мира, даже если они не владеют языком этой страны.


Таким образом, Talkao Translate открывает новые возможности для путешественников, делая их путешествия более доступными и приятными. С этим приложением вы можете исследовать мир без языковых барьеров и наслаждаться всеми прелестями путешествий.


Информация о модах

Pro разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Talkao Translate - Перевести голос и словарь (Мод, Unlocked) v416.0 MOD APK

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Скачать Talkao Translate - Перевести голос и словарь (Мод, Unlocked) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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