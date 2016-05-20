Описание

Хотя телефоны занимают очень важное место в жизни очень многих людей, мы много времени проводим за телефоном. Ученые доказали, что, когда мы пользуемся телефоном, мы получаем множество проблем со зрением. Чтобы свести к минимуму повреждение глаз, загрузите фильтр синего света для ухода за глазами, чтобы решить эту проблему. Это приложение поможет пользователям свести к минимуму повреждение глаз при использовании телефона, чтобы они не страдали от усталости.





Причина того, что чрезмерное использование телефонов или планшетов вызывает наши глаза, - это синий свет, исходящий от экрана. Когда пользователи используют это, пользователи будут видеть таблицу огней, которую приложение дает пользователям для использования. Все это было разработано творческой командой приложения, чтобы максимально уменьшить синий свет. Когда синий свет погаснет, глаза будут чувствовать облегчение при использовании телефона. Пользователям не нужно слишком много манипулировать, просто выберите то, что подходит вам, приложение автоматически подаст заявку. Пользователи должны помнить, что это приложение не следует закрывать, пока оно работает в фоновом режиме, в этом случае приложение автоматически перестанет работать. Поэтому не закрывайте приложение, пока оно активно, чтобы оно работало наилучшим образом.