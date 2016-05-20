android-1.ru / Программы / Здоровье и спорт / Фильтр синего света - Заснуть легко (Мод, Pro Unlocked)
Фильтр синего света - Заснуть легко (Мод, Pro Unlocked)

Фильтр синего света - Заснуть легко (Мод, Pro Unlocked) 6.0.8

1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
6.0.8
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Hardy-infinity
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 9 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 495
Скриншоты
Описание

Хотя телефоны занимают очень важное место в жизни очень многих людей, мы много времени проводим за телефоном. Ученые доказали, что, когда мы пользуемся телефоном, мы получаем множество проблем со зрением. Чтобы свести к минимуму повреждение глаз, загрузите фильтр синего света для ухода за глазами,  чтобы решить эту проблему. Это приложение поможет пользователям свести к минимуму повреждение глаз при использовании телефона, чтобы они не страдали от усталости.


Причина того, что чрезмерное использование телефонов или планшетов вызывает наши глаза, - это синий свет, исходящий от экрана. Когда пользователи используют это, пользователи будут видеть таблицу огней, которую приложение дает пользователям для использования. Все это было разработано творческой командой приложения, чтобы максимально уменьшить синий свет. Когда синий свет погаснет, глаза будут чувствовать облегчение при использовании телефона. Пользователям не нужно слишком много манипулировать, просто выберите то, что подходит вам, приложение автоматически подаст заявку. Пользователи должны помнить, что это приложение не следует закрывать, пока оно работает в фоновом режиме, в этом случае приложение автоматически перестанет работать. Поэтому не закрывайте приложение, пока оно активно, чтобы оно работало наилучшим образом.


Информация о модах

Pro разблокирован  


Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Фильтр синего света - Заснуть легко (Мод, Pro Unlocked) v6.0.8 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Фильтр синего света - Заснуть легко (Мод, Pro Unlocked) 9 Мб Ссылка 2 9 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
SwiftScan - PDF Scanner Документ (Мод, Unlocked)
SwiftScan - PDF Scanner Документ (Мод, Unlocked)
Version: 10.2.0(696)
NokoPrint - Беспроводная и USB печать (Мод, Unlocked)
NokoPrint - Беспроводная и USB печать (Мод, Unlocked)
Version: 5.20.16
Torque Pro (OBD2 / автомобиль)
Torque Pro (OBD2 / автомобиль)
Version: 1.12.108
Voloco: автонастройка голоса + гармонизация (Мод, Unlocked)
Voloco: автонастройка голоса + гармонизация (Мод, Unlocked)
Version: 8.16.3
Instasquare Редактор фото капельное искусство неон (Мод, Unlocked)
Instasquare Редактор фото капельное искусство неон (Мод, Unlocked)
Version: 2.5.8.6
AIO Launcher (Мод, Unlocked)
AIO Launcher (Мод, Unlocked)
Version: 5.3.3
YouCut - видеоредактор, видео монтаж (Мод, Unlocked)
YouCut - видеоредактор, видео монтаж (Мод, Unlocked)
Version: 1.662.1201
Редактор Фото Picsa Создание Фотоколлажей Стикеров (Мод, Unlocked)
Редактор Фото Picsa Создание Фотоколлажей Стикеров (Мод, Unlocked)
Version: 2.7.7.2

Отзывы о Фильтр синего света - Заснуть легко (Мод, Pro Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив