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Torque Pro (OBD2 / автомобиль)

Torque Pro (OBD2 / автомобиль) 1.12.108

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Версия:
1.12.108
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ian Hawkins
Категория:
Платные приложения / Приложения на русском / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 546
Скриншоты
Описание

Torque Pro (OBD2 / автомобиль) - это приложение, разработанное для автомобилистов, которые хотят получить более подробную информацию о состоянии своего автомобиля и его работе. Оно предоставляет доступ к данным, которые обычно доступны только специалистам по обслуживанию автомобилей, позволяя владельцам автомобилей контролировать различные параметры, такие как температура двигателя, скорость, обороты двигателя и многое другое.


Это приложение разработано с учетом простоты использования, чтобы новички могли быстро освоить его и начать использовать. Минималистичный интерфейс делает его легким в навигации, а обширные возможности предоставления данных об автомобиле делают его мощным инструментом для тех, кто хочет более глубоко понимать работу своего автомобиля. Torque Pro позволяет пользователям быстро привыкнуть к его использованию, предоставляя полный спектр информации о состоянии и производительности их автомобиля.


Информация о модах

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Скачать Torque Pro (OBD2 / автомобиль) v1.12.108 MOD APK

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Скачать Torque Pro (OBD2 / автомобиль) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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