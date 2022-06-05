Описание

Torque Pro (OBD2 / автомобиль) - это приложение, разработанное для автомобилистов, которые хотят получить более подробную информацию о состоянии своего автомобиля и его работе. Оно предоставляет доступ к данным, которые обычно доступны только специалистам по обслуживанию автомобилей, позволяя владельцам автомобилей контролировать различные параметры, такие как температура двигателя, скорость, обороты двигателя и многое другое.





Это приложение разработано с учетом простоты использования, чтобы новички могли быстро освоить его и начать использовать. Минималистичный интерфейс делает его легким в навигации, а обширные возможности предоставления данных об автомобиле делают его мощным инструментом для тех, кто хочет более глубоко понимать работу своего автомобиля. Torque Pro позволяет пользователям быстро привыкнуть к его использованию, предоставляя полный спектр информации о состоянии и производительности их автомобиля.