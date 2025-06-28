Picsa Photo Editor - это бесплатное приложение для редактирования фотографий, которое позволяет пользователям легко улучшать свои фотографии и создавать красивые воспоминания. Многие из нас снимают фотографии, чтобы запечатлеть важные и интересные моменты в жизни, будь то встречи с семьей и друзьями, забавные ситуации с животными или живописные пейзажи во время путешествий. Однако не всегда у нас есть время или навыки для сложной постобработки фотографий в программах типа Photoshop.
Picsa Photo Editor приходит на помощь, предоставляя простой и удобный инструмент для редактирования фотографий. С его помощью вы можете легко улучшить качество ваших фотографий, регулировать яркость, контраст, цветовой баланс и многое другое. Это приложение позволяет вам создавать красивые и профессионально выглядящие фотографии, сохраняя при этом простоту использования. Таким образом, Picsa Photo Editor идеально подходит для тех, кто хочет улучшить свои фотографии и создать прекрасные визуальные воспоминания, не прибегая к сложным программам редактирования.
Pro разблокирован
Скачать Редактор Фото Picsa: Коллажей (Мод, Unlocked) v3.1.7 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.