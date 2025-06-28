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Редактор Фото Picsa: Коллажей (Мод, Unlocked)

Редактор Фото Picsa: Коллажей (Мод, Unlocked) v3.1.7

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Версия:
3.1.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Lyrebird Studio
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 12:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 750
Описание

Picsa Photo Editor - это бесплатное приложение для редактирования фотографий, которое позволяет пользователям легко улучшать свои фотографии и создавать красивые воспоминания. Многие из нас снимают фотографии, чтобы запечатлеть важные и интересные моменты в жизни, будь то встречи с семьей и друзьями, забавные ситуации с животными или живописные пейзажи во время путешествий. Однако не всегда у нас есть время или навыки для сложной постобработки фотографий в программах типа Photoshop.


Picsa Photo Editor приходит на помощь, предоставляя простой и удобный инструмент для редактирования фотографий. С его помощью вы можете легко улучшить качество ваших фотографий, регулировать яркость, контраст, цветовой баланс и многое другое. Это приложение позволяет вам создавать красивые и профессионально выглядящие фотографии, сохраняя при этом простоту использования. Таким образом, Picsa Photo Editor идеально подходит для тех, кто хочет улучшить свои фотографии и создать прекрасные визуальные воспоминания, не прибегая к сложным программам редактирования.




Информация о модах

Pro разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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