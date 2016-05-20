Описание

NokoPrint - это приложение, которое помогает пользователям подключаться к устройствам беспроводной печати и интегрируется со многими расширенными функциями при печати. С помощью этого приложения пользователи могут распечатывать документы в любое время и в любом месте, без необходимости вручную подключать печатающие устройства. Приложение будет автоматически искать все доступные данные или связываться с учетными записями облачного хранилища для печати важных документов. Вы можете печатать фотографии, веб-страницы, файлы PDF и документы Microsoft Office, не загружая дополнительных приложений или инструментов поддержки. С помощью простого касания все данные будут распечатаны мгновенно, без непосредственной работы с принтером.





После установки NokoPrint он автоматически просканирует все пользовательские данные и мгновенно отобразит весь доступный пользователю контент. Интерфейс приложения спроектирован так, чтобы быть простым и понятным, и все файлы автоматически распределяются по категориям. Приложение автоматически разделится на три основные категории: изображения, текст и веб-страницы. Все данные, которые пользователи хранят на устройстве, будут отображаться на главной странице. Если пользователи хотят распечатать документы, хранящиеся во внешнем хранилище, они могут легко интегрировать связанные приложения для немедленного извлечения данных с помощью простых действий.



