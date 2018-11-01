android-1.ru / Программы / Офисные / WPS Office - Free Office Suite for Word,PDF,Excel (Мод, Unlocked)
WPS Office - Free Office Suite for Word,PDF,Excel (Мод, Unlocked)

WPS Office - Free Office Suite for Word,PDF,Excel (Мод, Unlocked) 18.11.1

5
5
Скачать (73 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
18.11.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kingsoft Office Software Corporation Limited
Категория:
Офисные / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 084

В наше время иногда требуется выполнять задучи прямо на своём мобильном устройстве, для этих нужно появилось интересное приложение WPS Office. В данном приложении юзеры смогут насладится самым лучшим карманным кабинетом для Android! Jн даст вам возможность открывать и редактировать любые документы прямо на маленьком экране, таблицами электрического на подобии, демонстрациями и другими файлами.Не считая такого, WPS Office имеет возможность очень хорошо трудиться с Гугл Classroom, Zoom, Slack & Гугл Drive, готовит вашу работу в Онлайне и учебу больше действенной и размеренной. С помощью встроенного конвертера файлов вы сможете изменить формат выбранного вами объекта и настроить под свои нужды. 


WPS Office - наилучший сверток Office для Word, PDF, Excel превратит ваш Android в маленький онлайн-офис. Для удаленной работы, онлайн-обучения, работы в кабинете, электрического изучения и т. Д. WPS Office имеет возможность быть избранием No 1. Приложение без труда может работать со сканами различных документов, то в данном для вас вновь несомненно поможет программка. Оно способно облегчить вам работу на максимальном уровне, дабы ни разу не пропускать докладов или же дел.


Скриншоты

Информация о модах

  • Разблокированы премиум / платные функции;
  • Требуется вход через учетную запись;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Облако Google Drive сломано;
  • Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • SDK, связанный с рекламой Facebook, полностью удален;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать WPS Office - Free Office Suite for Word,PDF,Excel (Мод, Unlocked) 18.11.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать WPS Office - Free Office Suite for Word,PDF,Excel (Мод, Unlocked) 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Mojo - Создавайте Stories (Мод, Unlocked)
Mojo - Создавайте Stories (Мод, Unlocked)
Версия: 2.53.0
Adobe Spark Post (Мод, Unlocked)
Adobe Spark Post (Мод, Unlocked)
Версия: 8.24.0
Rosetta Stone: Изучение языков (Мод, Unlocked)
Rosetta Stone: Изучение языков (Мод, Unlocked)
Версия: 8.20.0
Camscanner-Pdf сканер документов Word,Excel,фото (Мод, Premium)
Camscanner-Pdf сканер документов Word,Excel,фото (Мод, Premium)
Версия: 6.61.5.2403140000
VideoShow Pro (Мод, Премиум)
VideoShow Pro (Мод, Премиум)
Версия: 10.2.0.1
VSCO: Редактор фото и видео (Мод, Unlocked)
VSCO: Редактор фото и видео (Мод, Unlocked)
Версия: 362.1
Spotify — слушай музыку (Мод, Всё разблокировано)
Spotify — слушай музыку (Мод, Всё разблокировано)
Версия: 8.9.50.552
превью для видео - Cделать баннер для Youtube (Мод, Unlocked)
превью для видео - Cделать баннер для Youtube (Мод, Unlocked)
Версия: 11.8.68

Отзывы о WPS Office - Free Office Suite for Word,PDF,Excel (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив