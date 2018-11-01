WPS Office - Free Office Suite for Word,PDF,Excel (Мод, Unlocked) 18.11.1
В наше время иногда требуется выполнять задучи прямо на своём мобильном устройстве, для этих нужно появилось интересное приложение WPS Office. В данном приложении юзеры смогут насладится самым лучшим карманным кабинетом для Android! Jн даст вам возможность открывать и редактировать любые документы прямо на маленьком экране, таблицами электрического на подобии, демонстрациями и другими файлами.Не считая такого, WPS Office имеет возможность очень хорошо трудиться с Гугл Classroom, Zoom, Slack & Гугл Drive, готовит вашу работу в Онлайне и учебу больше действенной и размеренной. С помощью встроенного конвертера файлов вы сможете изменить формат выбранного вами объекта и настроить под свои нужды.
WPS Office - наилучший сверток Office для Word, PDF, Excel превратит ваш Android в маленький онлайн-офис. Для удаленной работы, онлайн-обучения, работы в кабинете, электрического изучения и т. Д. WPS Office имеет возможность быть избранием No 1. Приложение без труда может работать со сканами различных документов, то в данном для вас вновь несомненно поможет программка. Оно способно облегчить вам работу на максимальном уровне, дабы ни разу не пропускать докладов или же дел.
Информация о модах
- Разблокированы премиум / платные функции;
- Требуется вход через учетную запись;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Облако Google Drive сломано;
- Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- SDK, связанный с рекламой Facebook, полностью удален;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
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