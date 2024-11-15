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Camscanner-Pdf сканер документов Word,Excel,фото (Мод, Premium)

Camscanner-Pdf сканер документов Word,Excel,фото (Мод, Premium) 6.76.0.2411500000

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Версия:
6.76.0.2411500000
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
INTSIG Information Co., Ltd
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 195 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 482
Скриншоты
Описание

CamScanner - это удобное мобильное приложение, которое позволяет вам превратить свой смартфон в портативный сканер документов. С его помощью вы можете легко сканировать различные документы, фотографии или квитанции и сохранять их в высоком качестве в формате PDF или изображения.


Приложение обеспечивает простоту в использовании, высокое качество сканирования, а также поддерживает оптическое распознавание символов (OCR) для текста на документах. Вы также можете синхронизировать свои сканированные файлы с облачными хранилищами для удобства доступа и хранения. CamScanner - это отличный инструмент для всех, кому нужно быстро и легко сканировать и оцифровывать документы с помощью смартфона.



Информация о модах

Премиум разблокирован

1. OCR (преобразование изображения в TXT, изображения в WORD и изображения в EXCEL)

2. Пакетная загрузка файлов PDF в веб-приложении

3. Совместное использование защищенного документа по нисходящей ссылке с другими пользователями

4. Добавьте дополнительные 40 к максимальному количеству соавторов

5. Добавьте 10G облачное пространство

6. Сканирование в режиме идентификации

7. Удаление рекламы или водяных знаков

8. Коллаж из двух отдельных документов

9. Электронная подпись

10. Сканирование в режиме книги

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 Теги темы: Premium

Скачать Camscanner-Pdf сканер документов Word,Excel,фото (Мод, Premium) v6.76.0.2411500000 MOD APK

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MOD 195 Мб MOD (Ссылка 2) 195 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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