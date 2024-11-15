Описание

CamScanner - это удобное мобильное приложение, которое позволяет вам превратить свой смартфон в портативный сканер документов. С его помощью вы можете легко сканировать различные документы, фотографии или квитанции и сохранять их в высоком качестве в формате PDF или изображения.





Приложение обеспечивает простоту в использовании, высокое качество сканирования, а также поддерживает оптическое распознавание символов (OCR) для текста на документах. Вы также можете синхронизировать свои сканированные файлы с облачными хранилищами для удобства доступа и хранения. CamScanner - это отличный инструмент для всех, кому нужно быстро и легко сканировать и оцифровывать документы с помощью смартфона.



