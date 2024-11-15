CamScanner - это удобное мобильное приложение, которое позволяет вам превратить свой смартфон в портативный сканер документов. С его помощью вы можете легко сканировать различные документы, фотографии или квитанции и сохранять их в высоком качестве в формате PDF или изображения.
Приложение обеспечивает простоту в использовании, высокое качество сканирования, а также поддерживает оптическое распознавание символов (OCR) для текста на документах. Вы также можете синхронизировать свои сканированные файлы с облачными хранилищами для удобства доступа и хранения. CamScanner - это отличный инструмент для всех, кому нужно быстро и легко сканировать и оцифровывать документы с помощью смартфона.
Премиум разблокирован
1. OCR (преобразование изображения в TXT, изображения в WORD и изображения в EXCEL)
2. Пакетная загрузка файлов PDF в веб-приложении
3. Совместное использование защищенного документа по нисходящей ссылке с другими пользователями
4. Добавьте дополнительные 40 к максимальному количеству соавторов
5. Добавьте 10G облачное пространство
6. Сканирование в режиме идентификации
7. Удаление рекламы или водяных знаков
8. Коллаж из двух отдельных документов
9. Электронная подпись
10. Сканирование в режиме книги
Скачать Camscanner-Pdf сканер документов Word,Excel,фото (Мод, Premium) v6.76.0.2411500000 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer