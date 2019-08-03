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ImageMeter Pro (Мод, Premium Unlocked)

ImageMeter Pro (Мод, Premium Unlocked) 3.8.19-2

2
0
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Dirk Farin
Версия:
3.8.19-2
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 МБ
id приложения:
de.dirkfarin.imagemeterpro
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
9 066

ImageMeter - это удивительное приложение, которое изменяет способ съемки и анализа изображений. Оно позволяет пользователям добавлять текстовые примечания, измерять длину, углы и площадь непосредственно на фотографиях, делая этот процесс интуитивно понятным и точным. С помощью ImageMeter вы сможете решить множество задач, будь то планирование строительных работ или необходимость в точных измерениях в труднодоступных местах.


Приложение предоставляет широкую поддержку Bluetooth-устройств для лазерного измерения расстояний, что делает его наиболее удобным инструментом для профессионалов. Одной из уникальных особенностей ImageMeter является его способность к коррекции ракурса, что гарантирует точные измерения даже в сложных условиях. Вы сможете увеличить изображение и измерить размеры на недоступных местах, калибруя изображение с помощью эталонного объекта известного размера. ImageMeter - это незаменимый инструмент для тех, кто ценит точность и удобство при работе с измерениями на фотографиях.




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Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать ImageMeter Pro (Мод, Premium Unlocked) 3.8.19-2 взлом

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Скачать ImageMeter Pro (Мод, Premium Unlocked)
12 МБ
Ссылка 2
12 МБ

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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