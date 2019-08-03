ImageMeter - это удивительное приложение, которое изменяет способ съемки и анализа изображений. Оно позволяет пользователям добавлять текстовые примечания, измерять длину, углы и площадь непосредственно на фотографиях, делая этот процесс интуитивно понятным и точным. С помощью ImageMeter вы сможете решить множество задач, будь то планирование строительных работ или необходимость в точных измерениях в труднодоступных местах.





Приложение предоставляет широкую поддержку Bluetooth-устройств для лазерного измерения расстояний, что делает его наиболее удобным инструментом для профессионалов. Одной из уникальных особенностей ImageMeter является его способность к коррекции ракурса, что гарантирует точные измерения даже в сложных условиях. Вы сможете увеличить изображение и измерить размеры на недоступных местах, калибруя изображение с помощью эталонного объекта известного размера. ImageMeter - это незаменимый инструмент для тех, кто ценит точность и удобство при работе с измерениями на фотографиях.







