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Truecaller: определитель номера и запись звонков (Мод, Unlocked)

Truecaller: определитель номера и запись звонков (Мод, Unlocked) 14.11.5

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Версия:
14.11.5
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
True Software Scandinavia AB
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 71 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 954

Truecaller - это не просто приложение для идентификации номеров телефонов. Оно также предоставляет возможность блокировать нежелательные звонки и сообщения, что делает его мощным инструментом для контроля за входящими коммуникациями. Благодаря своей обширной базе данных и алгоритмам идентификации, Truecaller помогает пользователям избежать мошенничества и назойливых звонков.


Кроме того, программа обладает функцией записи звонков, что может быть полезно во многих ситуациях, например, при необходимости сохранить важную информацию или доказать согласие на что-то по телефону. Это дает пользователям дополнительный уровень контроля и безопасности при общении по телефону.


Однако важно помнить о конфиденциальности данных при использовании приложений, таких как Truecaller. Пользователи должны быть внимательны к тому, какие данные они предоставляют приложению и как они используются, чтобы избежать возможных проблем с конфиденциальностью.


Скриншоты

Информация о модах

- Возможности Premium Gold разблокированы

- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели и службы

- Аналитика / Crashlytics отключена.

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Truecaller: определитель номера и запись звонков (Мод, Unlocked) 14.11.5 взлом

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MOD 71 Мб Amoled версия 71 Мб MOD (Ссылка 2) 71 Мб Amoled версия (Ссылка 2) 71 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Truecaller: определитель номера и запись звонков (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Игорь
Игорь 13 августа 2022 19:52
Не обьединяет контакты, пришлось чистить вручную. Занимает 218мг памяти.
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