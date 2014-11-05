Truecaller - это не просто приложение для идентификации номеров телефонов. Оно также предоставляет возможность блокировать нежелательные звонки и сообщения, что делает его мощным инструментом для контроля за входящими коммуникациями. Благодаря своей обширной базе данных и алгоритмам идентификации, Truecaller помогает пользователям избежать мошенничества и назойливых звонков.





Кроме того, программа обладает функцией записи звонков, что может быть полезно во многих ситуациях, например, при необходимости сохранить важную информацию или доказать согласие на что-то по телефону. Это дает пользователям дополнительный уровень контроля и безопасности при общении по телефону.





Однако важно помнить о конфиденциальности данных при использовании приложений, таких как Truecaller. Пользователи должны быть внимательны к тому, какие данные они предоставляют приложению и как они используются, чтобы избежать возможных проблем с конфиденциальностью.