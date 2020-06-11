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Planner 5D - Планировщик домов и интерьера (Мод, Unlocked)

Planner 5D - Планировщик домов и интерьера (Мод, Unlocked) 2.11.3

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6
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Версия:
2.11.3
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Planner 5D
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 185 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21 809

Planner 5D - Home & Interior Design Creator представляет собой уникальное приложение, которое сочетает в себе элементы игры и инструмент дизайна интерьера. Это приложение предоставляет пользователям возможность погрузиться в мир создания и проектирования домов и интерьеров, и вот почему оно так привлекательно. Planner 5D уделяет внимание ключевым аспектам дизайна интерьера, таким как цвета, расположение мебели и организация пространства.


Вы можете экспериментировать с различными цветовыми схемами и выбирать мебель, которая оптимизирована по размеру и цене. Создание гармоничных интерьеров позволит вам создать комфортное и уютное пространство для себя и других. Planner 5D - это увлекательное приложение, которое объединяет удовольствие от игры и возможность создания функциональных и красочных дизайнов интерьера. Оно идеально подходит как для тех, кто ищет развлечение, так и для тех, кто серьезно относится к дизайну и хочет воплотить свои идеи в реальность.


Скриншоты

Информация о модах
  • Разблокированы все платные предметы и возможность создания скриншотов высокого качества на устройстве.
  • Работает без входа в систему
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Planner 5D - Планировщик домов и интерьера (Мод, Unlocked) 2.11.3 взлом

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Скачать Planner 5D - Планировщик домов и интерьера (Мод, Unlocked) 185 Мб Ссылка 2 185 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Planner 5D - Планировщик домов и интерьера (Мод, Unlocked)


Комментарии (2)
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Туба
Туба 5 августа 2023 16:46
Нету премиум, дефолт приложение
0
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eugene
eugene 11 июня 2020 10:21
Полезная штука кста
-1
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