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Sleep as Android: Oтслеживанием циклов сна (Мод, Premium)

Sleep as Android: Oтслеживанием циклов сна 20250330

Премиум
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Версия:
20250330
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Urbandroid (Petr Nálevka)
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 26 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 009
Скриншоты
Описание

Чувствуете, что ваша работа стала настолько занятой, что у вас нет времени на отдых? Вы не успели хорошо выспаться ночью? Вас беспокоит недосып, который негативно скажется на вашем здоровье? Так что это будет решение для повышения эффективности, помогая вам получить здоровый перерыв. Приложение под названием Sleep as Android будет лучшим вариантом, который поможет вам улучшить ваш сон легко и расслабленно. Разработанная Urbandroid, командой, которая разрабатывает приложения для улучшения здоровья, помогает вам выспаться, отдохнуть и поддержать пользователей, чтобы они вели здоровый образ жизни с целью привлечения людей. Легко улучшайте здоровье в повседневной жизни. 


Их заявления сейчас хорошо приняты и очень довольны тем, что они приносят. Благодаря многим функциям, включенным в Sleep as Android, пользователи будут постепенно менять свои привычки сна и дарить себе энергичное утро. При установке этого приложения вы будете пытаться использовать его в течение 14 дней, после чего с приложения будет взиматься плата за установку в размере около 7 долларов. Если вы видите много преимуществ, которые это приложение приносит во время пробного периода, вам не о чем сожалеть.



Информация о модах

Премиум функции разблокированы;

Google Fit работает.

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 Теги темы: Premium

Скачать Sleep as Android: Oтслеживанием циклов сна (Мод, Premium) v20250330 MOD APK

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MOD 26 Мб WearOS 26 Мб MOD (Ссылка 2) 26 Мб WearOS (Ссылка 2) 26 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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