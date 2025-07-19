Описание

Фото на ID и фото на паспорт превращает смартфон в мини-фотостудию для паспорта, визы, водительских прав и даже резюме. Открыл приложение, выбрал страну — алгоритм сам подгоняет формат, выравнивает голову и удаляет фон. Хочешь переснять? Делай автоселфи столько раз, сколько нужно, пока не будешь доволен кадром, а встроённый контроль экспозиции и мягкое размытие кожи сохранят естественный вид без «пластиковой» маски.





Умное распознавание портрета экономит время: без скучного вырезания и точной линейки на экране. Приложение поддерживает десятки официальных шаблонов (ID-карта, паспорт, виза разных стран, сертификаты, соцсети) и выводит готовый JPEG или PDF с сеткой отпечатков. Отправляй файл в типографию или печатай дома — размер уже калиброван. Добавь быструю ретушь, поставь белый или светло-серый фон одним касанием и сохрани шаблоны, чтобы при следующем оформлении документов тратить считаные секунды.





С Фото на ID и фото на паспор не нужно платить фотокиоску за каждую попытку: идеальное фото всегда в кармане.