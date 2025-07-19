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Фото на ID и фото на паспорт

Фото на ID и фото на паспорт v1.1.4

Сделай идеальное фото-на-документы дома за пару минут без лишних трат

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Версия:
1.1.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Nuts Mobile Inc.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 14:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Фото на ID и фото на паспорт превращает смартфон в мини-фотостудию для паспорта, визы, водительских прав и даже резюме. Открыл приложение, выбрал страну — алгоритм сам подгоняет формат, выравнивает голову и удаляет фон. Хочешь переснять? Делай автоселфи столько раз, сколько нужно, пока не будешь доволен кадром, а встроённый контроль экспозиции и мягкое размытие кожи сохранят естественный вид без «пластиковой» маски.


Умное распознавание портрета экономит время: без скучного вырезания и точной линейки на экране. Приложение поддерживает десятки официальных шаблонов (ID-карта, паспорт, виза разных стран, сертификаты, соцсети) и выводит готовый JPEG или PDF с сеткой отпечатков. Отправляй файл в типографию или печатай дома — размер уже калиброван. Добавь быструю ретушь, поставь белый или светло-серый фон одним касанием и сохрани шаблоны, чтобы при следующем оформлении документов тратить считаные секунды.


С Фото на ID и фото на паспор не нужно платить фотокиоску за каждую попытку: идеальное фото всегда в кармане.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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