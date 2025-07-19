Фото на ID и фото на паспорт v1.1.4
Сделай идеальное фото-на-документы дома за пару минут без лишних трат
Фото на ID и фото на паспорт превращает смартфон в мини-фотостудию для паспорта, визы, водительских прав и даже резюме. Открыл приложение, выбрал страну — алгоритм сам подгоняет формат, выравнивает голову и удаляет фон. Хочешь переснять? Делай автоселфи столько раз, сколько нужно, пока не будешь доволен кадром, а встроённый контроль экспозиции и мягкое размытие кожи сохранят естественный вид без «пластиковой» маски.
Умное распознавание портрета экономит время: без скучного вырезания и точной линейки на экране. Приложение поддерживает десятки официальных шаблонов (ID-карта, паспорт, виза разных стран, сертификаты, соцсети) и выводит готовый JPEG или PDF с сеткой отпечатков. Отправляй файл в типографию или печатай дома — размер уже калиброван. Добавь быструю ретушь, поставь белый или светло-серый фон одним касанием и сохрани шаблоны, чтобы при следующем оформлении документов тратить считаные секунды.
С Фото на ID и фото на паспор не нужно платить фотокиоску за каждую попытку: идеальное фото всегда в кармане.
Оплаченный
Скачать Фото на ID и фото на паспорт v1.1.4 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.