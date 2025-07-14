AirPro: AirPod Tracker & Find (Мод, Unlocked) v4.8
Сделай свои AirPods умнее на Android с виджетами и функцией поиска
AirPods Pro — это лучшее приложение для управления AirPods на Android, которое добавляет всё то, чего так не хватало. Уровень заряда каждого наушника и кейса? Есть. Удобный виджет? Встроен. Возможность найти потерянные AirPods? В одно касание. Приложение работает с любой моделью AirPods и добавляет функциональность, максимально приближенную к возможностям iOS. Всё, что тебе нужно — это установить AirPods Pro и забыть про неудобства.
Среди фишек — AirBuds-виджет, трекер наушников, система уведомлений о подключении и функции поиска. Если ты потерял один из наушников дома или в сумке — приложение подаст звуковой сигнал, чтобы быстро найти его. Интерфейс чистый и понятный: ты моментально видишь, подключены ли наушники, какой у них заряд, и можешь перейти к настройкам одним нажатием. AirPods Pro делает взаимодействие с наушниками действительно удобным — как будто они созданы для Android. Установи — и используй AirPods на 100%.
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Скачать AirPro: AirPod Tracker & Find (Мод, Unlocked) v4.8 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.