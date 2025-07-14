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AirPro: AirPod Tracker & Find (Мод, Unlocked)

AirPro: AirPod Tracker & Find (Мод, Unlocked) v4.8

Сделай свои AirPods умнее на Android с виджетами и функцией поиска

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Версия:
4.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Ashrise
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Вчера, 22:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

AirPods Pro — это лучшее приложение для управления AirPods на Android, которое добавляет всё то, чего так не хватало. Уровень заряда каждого наушника и кейса? Есть. Удобный виджет? Встроен. Возможность найти потерянные AirPods? В одно касание. Приложение работает с любой моделью AirPods и добавляет функциональность, максимально приближенную к возможностям iOS. Всё, что тебе нужно — это установить AirPods Pro и забыть про неудобства.


Среди фишек — AirBuds-виджет, трекер наушников, система уведомлений о подключении и функции поиска. Если ты потерял один из наушников дома или в сумке — приложение подаст звуковой сигнал, чтобы быстро найти его. Интерфейс чистый и понятный: ты моментально видишь, подключены ли наушники, какой у них заряд, и можешь перейти к настройкам одним нажатием. AirPods Pro делает взаимодействие с наушниками действительно удобным — как будто они созданы для Android. Установи — и используй AirPods на 100%.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать AirPro: AirPod Tracker & Find (Мод, Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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