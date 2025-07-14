Описание

AirPods Pro — это лучшее приложение для управления AirPods на Android, которое добавляет всё то, чего так не хватало. Уровень заряда каждого наушника и кейса? Есть. Удобный виджет? Встроен. Возможность найти потерянные AirPods? В одно касание. Приложение работает с любой моделью AirPods и добавляет функциональность, максимально приближенную к возможностям iOS. Всё, что тебе нужно — это установить AirPods Pro и забыть про неудобства.





Среди фишек — AirBuds-виджет, трекер наушников, система уведомлений о подключении и функции поиска. Если ты потерял один из наушников дома или в сумке — приложение подаст звуковой сигнал, чтобы быстро найти его. Интерфейс чистый и понятный: ты моментально видишь, подключены ли наушники, какой у них заряд, и можешь перейти к настройкам одним нажатием. AirPods Pro делает взаимодействие с наушниками действительно удобным — как будто они созданы для Android. Установи — и используй AirPods на 100%.