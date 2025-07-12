Спортивный Таймер + Секундомер (Мод, Premium Unlocked) v2.2.11
Управляй десятками таймеров и точных будильников без хаоса и опозданий
Multi Timer — твой персональный командный центр времени. Приложение прячет в кармане хоть десяток будильников и одновременно отсчитывает точки старта для каши, стирки и растяжки. Крупные цифры видно с другого конца комнаты, а цветные кружки показывают, что за что отвечает. Свайпнул влево — добавил новый счётчик, свайпнул вправо — поставил его на паузу. Никаких лишних экранов: один тап, и счёт пошёл.
Помимо одновременных таймеров, приложение хранит и точный секундомер с кругами, подходит для интервальных тренировок и кулинарии. Каждый счётчик настраивается: вибрация, сигнал, собственная иконка. Можно задать циклы «работа-отдых», запланировать утренний кофе и вечернюю медитацию, а статистика покажет, сколько минут ты освободил. Таймеры синхронизируются с облаком, поэтому они под рукой на любом устройстве, даже если телефон остался в рюкзаке.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.