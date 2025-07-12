Описание

Multi Timer — твой персональный командный центр времени. Приложение прячет в кармане хоть десяток будильников и одновременно отсчитывает точки старта для каши, стирки и растяжки. Крупные цифры видно с другого конца комнаты, а цветные кружки показывают, что за что отвечает. Свайпнул влево — добавил новый счётчик, свайпнул вправо — поставил его на паузу. Никаких лишних экранов: один тап, и счёт пошёл.





Помимо одновременных таймеров, приложение хранит и точный секундомер с кругами, подходит для интервальных тренировок и кулинарии. Каждый счётчик настраивается: вибрация, сигнал, собственная иконка. Можно задать циклы «работа-отдых», запланировать утренний кофе и вечернюю медитацию, а статистика покажет, сколько минут ты освободил. Таймеры синхронизируются с облаком, поэтому они под рукой на любом устройстве, даже если телефон остался в рюкзаке.