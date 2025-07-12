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Спортивный Таймер + Секундомер (Мод, Premium Unlocked)

Спортивный Таймер + Секундомер (Мод, Premium Unlocked) v2.2.11

Управляй десятками таймеров и точных будильников без хаоса и опозданий

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Версия:
2.2.11
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Digitalchemy, LLC
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 17 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Multi Timer — твой персональный командный центр времени. Приложение прячет в кармане хоть десяток будильников и одновременно отсчитывает точки старта для каши, стирки и растяжки. Крупные цифры видно с другого конца комнаты, а цветные кружки показывают, что за что отвечает. Свайпнул влево — добавил новый счётчик, свайпнул вправо — поставил его на паузу. Никаких лишних экранов: один тап, и счёт пошёл.


Помимо одновременных таймеров, приложение хранит и точный секундомер с кругами, подходит для интервальных тренировок и кулинарии. Каждый счётчик настраивается: вибрация, сигнал, собственная иконка. Можно задать циклы «работа-отдых», запланировать утренний кофе и вечернюю медитацию, а статистика покажет, сколько минут ты освободил. Таймеры синхронизируются с облаком, поэтому они под рукой на любом устройстве, даже если телефон остался в рюкзаке.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Спортивный Таймер + Секундомер (Мод, Premium Unlocked) v2.2.11 MOD APK

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Скачать Спортивный Таймер + Секундомер (Мод, Premium Unlocked) 17 Мб Ссылка 2 17 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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