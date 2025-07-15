Описание

e-Connect — это универсальный облачный сервис для управления системами безопасности и автоматизации, который объединяет охрану, видеонаблюдение и «умный дом» в едином интерфейсе. С помощью одного приложения ты можешь следить за домом, офисом или дачей: видеть статус охранной и пожарной сигнализации, получать мгновенные уведомления, управлять датчиками, освещением и даже поливом участка. Всё работает удалённо и в режиме реального времени.





Сервис поддерживает продукты EL.MO и e-Vision®, позволяя не только активировать и отключать устройства, но и управлять ими через интерактивные графические карты, а также просматривать видеопоток с камер. Простой и логичный интерфейс даёт полный контроль над безопасностью и удобством без лишних настроек и сложностей. Незаменим для тех, кто ценит автоматизацию, безопасность и централизованное управление жизненным пространством.