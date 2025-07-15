e-Connect v2.21.3
Централизованный контроль безопасности и комфорта — в твоем кармане
e-Connect — это универсальный облачный сервис для управления системами безопасности и автоматизации, который объединяет охрану, видеонаблюдение и «умный дом» в едином интерфейсе. С помощью одного приложения ты можешь следить за домом, офисом или дачей: видеть статус охранной и пожарной сигнализации, получать мгновенные уведомления, управлять датчиками, освещением и даже поливом участка. Всё работает удалённо и в режиме реального времени.
Сервис поддерживает продукты EL.MO и e-Vision®, позволяя не только активировать и отключать устройства, но и управлять ими через интерактивные графические карты, а также просматривать видеопоток с камер. Простой и логичный интерфейс даёт полный контроль над безопасностью и удобством без лишних настроек и сложностей. Незаменим для тех, кто ценит автоматизацию, безопасность и централизованное управление жизненным пространством.
Полная версия
Скачать e-Connect v2.21.3 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.