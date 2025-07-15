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e-Connect

e-Connect v2.21.3

Централизованный контроль безопасности и комфорта — в твоем кармане

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Версия:
2.21.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
EL.MO. S.p.A.
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 18:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 164 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

e-Connect — это универсальный облачный сервис для управления системами безопасности и автоматизации, который объединяет охрану, видеонаблюдение и «умный дом» в едином интерфейсе. С помощью одного приложения ты можешь следить за домом, офисом или дачей: видеть статус охранной и пожарной сигнализации, получать мгновенные уведомления, управлять датчиками, освещением и даже поливом участка. Всё работает удалённо и в режиме реального времени.


Сервис поддерживает продукты EL.MO и e-Vision®, позволяя не только активировать и отключать устройства, но и управлять ими через интерактивные графические карты, а также просматривать видеопоток с камер. Простой и логичный интерфейс даёт полный контроль над безопасностью и удобством без лишних настроек и сложностей. Незаменим для тех, кто ценит автоматизацию, безопасность и централизованное управление жизненным пространством.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать e-Connect 164 Мб Ссылка 2 164 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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