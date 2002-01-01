VideoShow - это популярное приложение, доступное в Google Play, которое занимает второе место в рейтинге прибыльности. Оно предназначено для работы с видео и изображениями и предлагает богатый набор функций для пост-продакшна.
Приложение обладает мощными инструментами для редактирования видео и изображений, что делает его привлекательным для пользователей, желающих улучшить качество своих мультимедийных материалов. VideoShow также предоставляет возможность использовать камеру красоты, которая сравнивается с другими популярными приложениями, такими как B612 и Ulike, согласно отзывам пользователей.
Загрузив официальное приложение VideoShow для устройств Android, вы сможете насладиться множеством инструментов для творческой обработки и редактирования видео и фотографий, что делает его одним из ведущих приложений в области пост-продакшна сегодня.
- Разблокированы Vip / Premium / Платные функции;
- Водяной знак не разблокирован;
- Разблокирован экспортный режим HD;
- Экспорт в анимированный GIF разблокирован;
- Разблокированы пакеты Pro Materials;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- SDK, связанный с рекламой Facebook, полностью удален;
- Нет активных трекеров или рекламы;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать VideoShow Pro (Мод, Премиум) v10.3.0.1 MOD APK
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