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VideoShow Pro (Мод, Премиум)

VideoShow Pro (Мод, Премиум) 10.3.0.1

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Версия:
10.3.0.1
Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
VideoShow EnjoyMobi Video Editor & Video Maker Inc
Категория:
Инструменты / Платные приложения / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 54 МБ
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 570
Скриншоты
Описание

VideoShow - это популярное приложение, доступное в Google Play, которое занимает второе место в рейтинге прибыльности. Оно предназначено для работы с видео и изображениями и предлагает богатый набор функций для пост-продакшна.


Приложение обладает мощными инструментами для редактирования видео и изображений, что делает его привлекательным для пользователей, желающих улучшить качество своих мультимедийных материалов. VideoShow также предоставляет возможность использовать камеру красоты, которая сравнивается с другими популярными приложениями, такими как B612 и Ulike, согласно отзывам пользователей.


Загрузив официальное приложение VideoShow для устройств Android, вы сможете насладиться множеством инструментов для творческой обработки и редактирования видео и фотографий, что делает его одним из ведущих приложений в области пост-продакшна сегодня.



Информация о модах
  • Разблокированы Vip / Premium / Платные функции;
  • Водяной знак не разблокирован;
  • Разблокирован экспортный режим HD;
  • Экспорт в анимированный GIF разблокирован;
  • Разблокированы пакеты Pro Materials;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • SDK, связанный с рекламой Facebook, полностью удален;
  • Нет активных трекеров или рекламы;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
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 Теги темы: Платные

Скачать VideoShow Pro (Мод, Премиум) v10.3.0.1 MOD APK

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Скачать VideoShow Pro (Мод, Премиум) 54 МБ Ссылка 2 54 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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