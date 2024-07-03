Google Play Store 41.6.29-23
Версия:
41.6.29-23
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16 374
В Google Play Store стало проще, чем когда-либо, находить, делиться и наслаждаться бесконечным количеством приложений, игр и цифровых мультимедиа. ВPlay Store есть миллионы приложений, которые можно загрузить на телефон или ноутбук. Они варьируются от популярных игр, таких как Candy Crush и Minecraft, до инструментов повышения производительности, таких как Google Docs.
Испытайте Play Store одним касанием. Одна из лучших особенностей Google Play заключается в том, что каждый пользователь может иметь столько приложений, сколько захочет, не беспокоясь о месте для хранения. Теперь ваши любимые приложения легко загружать, устанавливать и даже восстанавливать в любое время. Узнайте, чего вам не хватало в Google Play!
Информация о модах
Полная версия
All devices
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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