Описание

Около 15 лет назад смартфоны казались чем-то слишком роскошным. Потому что в то время технологический фон был все еще ограничен и не мог быть разработан. Но до сих пор, избегая этих репрессий, наряду с революцией 4.0, были внедрены новые технологии, и смартфоны, похоже, стали настолько популярными. В то же время источники данных становятся все более требовательными, строго обрабатываются, извлекаются и управляются. По этой причине было выпущено много приложений для управления файлами, из которых наиболее популярным и широко используемым форматом файлов является Solid Explorer File Manager. Это приложение позволяет вам управлять файлами эффективно, аккуратно и с высоким уровнем безопасности. Будьте готовы, чтобы узнать его особенности.





Как уже говорилось, Solid Explorer - это приложение, которое позволяет вам управлять своими файлами, включая изображения, текст, аудио и другое содержимое. Вы можете создать отдельные папки, затем захватить файлы, которые загромождают ваш компьютер, и перенести файлы того же типа во вновь созданную папку. Это упорядочит данные с научной точки зрения, упрощая поиск. Основной интерфейс Solid Explorer делит ваш экран на две части, каждая из которых является окном. Это довольно удобно, позволяя вам использовать операции перетаскивания между папками. При этом вы можете свободно выбирать значки, цвета и темы для интерфейса или папку, которую вы создаете, чтобы ее было легче идентифицировать. Solid Explorer также помогает более аккуратно упорядочить фотографии или медиафайлы. Они указывают количество файлов, размер папки в деталях, чтобы вы могли управлять им проще.



