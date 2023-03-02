YouTube Music (Premium) 7.04.51
YouTube Music - это музыкальное приложение от Google LLC, которое позволяет вам наслаждаться вашей любимой музыкой прямо с YouTube без особых сложностей. Это удобное приложение предоставляет множество полезных функций, которые сделают ваше музыкальное путешествие приятным и удовлетворительным.
Одной из главных особенностей YouTube Music является доступ к огромному каталогу музыкальных произведений с YouTube. Вы можете просматривать и слушать миллионы песен, видеоклипов и аудиозаписей, предоставляемых на ютубе, все это в одном удобном приложении. Это отличный способ насладиться музыкой в любое время и в любом месте. Приложение также предлагает персонализированный опыт прослушивания. Оно учитывает ваши музыкальные предпочтения и предлагает вам рекомендации на основе ваших вкусов. Это означает, что вы можете открывать новые исполнителей и альбомы, которые вам, возможно, понравятся, и создавать собственные плейлисты с вашей музыкой.
• Значок приложения восстановлен до оригинального значка музыки Youtube
• Анимация заставки восстановлена до исходной анимации музыки Youtube
• Значок панели действий восстановлена до исходного значка музыки Youtube
• Оптимизирована графика и очищены ресурсы для быстрой загрузки;
• Отключена проверка установочного пакета Google Play Store
• Отключена проверка подписи сервисов Google Play
• Максимальное количество объявлений, ссылок на аналитику удалено/аннулировано из классов Java
• Информация об отладке и соответствующий тег .sources удалены
• Нежелательные получатели/службы/разрешения/действия отключены
• Разделение файлов и Метаданные удалены;
Как установить?
• Установите MicroG
• Установите Youtube Music
• Откройте Youtube Music
• Войдите в свою учетную запись
• Наслаждайтесь
Скачать YouTube Music (Premium) 7.04.51 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство