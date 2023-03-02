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YouTube Music (Premium)

YouTube Music (Premium) 7.04.51

179
98
Скачать (38 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Google LLC
Версия:
7.04.51
Категория:
Музыка / Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 38 Мб
id приложения:
com.google.android.apps.youtube.music
Русский язык:
Есть
Лайков:
179
Комментарии:
13
Просмотров:
278 918

YouTube Music - это музыкальное приложение от Google LLC, которое позволяет вам наслаждаться вашей любимой музыкой прямо с YouTube без особых сложностей. Это удобное приложение предоставляет множество полезных функций, которые сделают ваше музыкальное путешествие приятным и удовлетворительным.


Одной из главных особенностей YouTube Music является доступ к огромному каталогу музыкальных произведений с YouTube. Вы можете просматривать и слушать миллионы песен, видеоклипов и аудиозаписей, предоставляемых на ютубе, все это в одном удобном приложении. Это отличный способ насладиться музыкой в любое время и в любом месте. Приложение также предлагает персонализированный опыт прослушивания. Оно учитывает ваши музыкальные предпочтения и предлагает вам рекомендации на основе ваших вкусов. Это означает, что вы можете открывать новые исполнителей и альбомы, которые вам, возможно, понравятся, и создавать собственные плейлисты с вашей музыкой.


Скриншоты

Информация о модах

• Значок приложения восстановлен до оригинального значка музыки Youtube 

• Анимация заставки восстановлена до исходной анимации музыки Youtube

• Значок панели действий восстановлена до исходного значка музыки Youtube

• Оптимизирована графика и очищены ресурсы для быстрой загрузки;

• Отключена проверка установочного пакета Google Play Store

• Отключена проверка подписи сервисов Google Play

• Максимальное количество объявлений, ссылок на аналитику удалено/аннулировано из классов Java

• Информация об отладке и соответствующий тег .sources удалены

• Нежелательные получатели/службы/разрешения/действия отключены

• Разделение файлов и Метаданные удалены;


Как установить?


• Установите MicroG

• Установите Youtube Music

• Откройте Youtube Music

• Войдите в свою учетную запись

• Наслаждайтесь


 Теги темы: Premium

Скачать YouTube Music (Premium) 7.04.51 взлом

Скачать из Google Play
Premium
38 Мб
Premium (Ссылка 2)
38 Мб
MicroG
38 Мб
MicroG (Ссылка 2)
38 Мб
lite
38 Мб
lite (Ссылка 2)
38 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о YouTube Music (Premium)


Комментарии (13)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 мая 2024 20:50
Какая разница какое у меня имя, не скачивается что-то в самом приложении?
0
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Какая разница какое у меня имя
Какая разница какое у меня имя 7 мая 2024 19:29
Почему у меня не скачивается?Почему у меня музыка или песня не скачивается?
0
Ответить
Слава
Слава 28 июля 2023 16:26
сэм,
Такое Же
+2
Ответить
сэм
сэм 13 июля 2023 00:06
почему я не могу скачать песни для прослушивания оффлайн
0
Ответить
кирилл
кирилл 3 июля 2023 11:24
что делать если не работает сращу вылетает?
+2
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 28 июня 2023 20:10
Vladimir,
Спасибо за отзыв
+1
Ответить
Vladimir
Vladimir 28 июня 2023 20:10
Большое спасибо, теперь слушать музыку каееф. Все быстро установилось, проблем не было
+5
Ответить
evgeny
evgeny 28 июня 2023 14:23
Все работает, спс ребята!
0
Ответить
Гость Ramzes
Гость Ramzes 28 мая 2023 16:46
Короче приложением доволен, сперва думал ничего не получиться но когда я зашёл в свой аккаунт включил музыку и вышел из приложения песня дальше играет. Даже не надо удалять прошлую версию. Короче проверенно не скам.

Леви,
Там надо было ещё одно приложение скачать
+6
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AiSinG
AiSinG 2 марта 2023 07:21
Просто пишет что нет интернета, хз что за прикол
+8
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1 2