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Adobe Photoshop Express: редактор фото и коллажей (Мод, Премиум)

Adobe Photoshop Express: редактор фото и коллажей (Мод, Премиум) 14.2.86

14
1
Скачать (230 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Adobe
Версия:
14.2.86
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 230 Мб
id приложения:
com.adobe.psmobile
Русский язык:
Есть
Лайков:
14
Комментарии:
3
Просмотров:
13 106

Adobe Photoshop Express Photo Editor - это многофункциональное приложение для редактирования фотографий, разработанное Adobe, одной из ведущих компаний в области графического дизайна и фотообработки. Это приложение предоставляет пользователям широкий спектр инструментов и функций для улучшения и творческой обработки изображений.


Одной из ключевых особенностей Photoshop Express является его интуитивно понятный интерфейс, который делает процесс редактирования фотографий доступным даже для тех, кто не является профессиональным фотографом или дизайнером. Пользователи могут легко регулировать параметры изображения, такие как яркость, контраст, насыщенность и тон, чтобы добиться желаемых результатов. Приложение также предлагает множество фильтров и эффектов, которые могут преобразить фотографии и придать им уникальный стиль. Вы можете выбирать из десятков фильтров, чтобы создать эффекты от классических черно-белых фотографий до ярких и насыщенных цветов.


Photoshop Express также обладает инструментами для ретуширования и улучшения портретов. Вы можете удалять нежелательные дефекты на фотографиях, осветлять зубы, улучшать кожу и многое другое. Это полезно для создания профессиональных портретов и обработки снимков.



Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован


 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Adobe Photoshop Express: редактор фото и коллажей (Мод, Премиум) 14.2.86 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Adobe Photoshop Express: редактор фото и коллажей (Мод, Премиум)
230 Мб
Ссылка 2
230 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Adobe Photoshop Express: редактор фото и коллажей (Мод, Премиум)


Комментарии (3)
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Юрий
Юрий 11 сентября 2023 18:53
Версия - полностью не рабочая. Устанавливал и перезакачивал Два раза. После установки пишет "в приложении снова произошел сбой..." или, как-то так...
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 сентября 2023 00:09
Юрий,
стараемся обновлять как можно чаще :(
0
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Юрий
Юрий 8 сентября 2023 20:11
Уважаемый Автор! А, когда же будет новая версия Adobe Lightrum?
0
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