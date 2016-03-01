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BeautyPlus — лучший редактор селфи (Мод, Premium)

BeautyPlus — лучший редактор селфи (Мод, Premium) 7.9.1

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Версия:
7.9.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Meitu (China) Limited
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 139 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 818
Скриншоты
Описание

BeautyPlus — одно из лучших приложений для фотографии, доступное на сегодняшний день, которое предлагает пользователям широкие возможности для редактирования и улучшения их фотографий. Это приложение идеально подходит для тех, кто стремится к совершенству в каждом снимке, предоставляя инструменты для детальной коррекции и креативного выражения.


BeautyPlus автоматически удаляет недостатки на лице, такие как прыщики, пятна и морщины, заменяя их совершенными чертами, при этом сохраняя естественность и индивидуальность внешности. Пользователи могут настраивать степень коррекции, благодаря чему удается достигнуть желаемого результата без эффекта "пластикового" лица. Это делает BeautyPlus особенно ценным для создания портретных снимков высокого качества.


Кроме стандартной коррекции, программа предлагает множество креативных функций, таких как добавление наклеек и фильтров, которые превращают обычные фотографии в произведения искусства. Вы можете стать персонажем любимой сказки, кошкой или даже принцессой с помощью веселых и красочных наклеек. Приложение также предлагает различные рамки и эффекты, которые можно применять для дальнейшего украшения ваших фотографий.


Информация о модах

Доступны премиум функции

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 Теги темы: Premium

Скачать BeautyPlus — лучший редактор селфи (Мод, Premium) v7.9.1 MOD APK

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Скачать BeautyPlus — лучший редактор селфи (Мод, Premium) 139 Мб Ссылка 2 139 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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