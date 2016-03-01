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Adobe Lightroom - Фоторедактор (Мод, Unlocked)

Adobe Lightroom - Фоторедактор (Мод, Unlocked) 9.3.1

Мощное приложение для редактирования фотографий на Android
5
3
Скачать (120 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Adobe
Версия:
9.3.1
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
id приложения:
com.adobe.lrmobile
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
3
Просмотров:
9 513

Adobe Lightroom - это мощное приложение для редактирования фотографий на устройствах Android. Оно предлагает обширный набор инструментов для улучшения и коррекции изображений, а также создания креативных эффектов. С помощью этого приложения пользователи могут легко настраивать яркость, контраст, цветовой баланс и другие параметры своих фотографий, чтобы добиться желаемых результатов.


Adobe Lightroom также позволяет работать с RAW-файлами, что делает его отличным выбором для профессиональных фотографов и энтузиастов. Пользователи могут создавать и сохранять пресеты для быстрой обработки фотографий в определенном стиле. Кроме того, приложение интегрировано с облачным хранилищем Adobe Creative Cloud, что позволяет легко синхронизировать и редактировать фотографии на разных устройствах. Программа для Android предоставляет множество возможностей для творчества и редактирования фотографий, делая его одним из лучших выборов для фотографов и фотолюбителей.


Скриншоты

Информация о модах
  • Премиум/Платные функции разблокированы
  • Аналитика, реклама отключена
  • Информация об отладке удалена.
  • Совместимость с AOSP
  • Ненужные файлы удалены
  • Дублирование графики удалено.
  • Применяется сжатие PNG, JPG, Webp и т. д.
  • Оптимизированы ресурсы/применено сжатие
  • Включен только английский язык
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Adobe Lightroom - Фоторедактор (Мод, Unlocked) 9.3.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Adobe Lightroom - Фоторедактор (Мод, Unlocked)
120 Мб
Ссылка 2
120 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Adobe Lightroom - Фоторедактор (Мод, Unlocked)


Комментарии (3)
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Юрий
Юрий 6 октября 2023 19:04
Бесполезно и рыпаться с Вашим "входом в систему и электронной почтой...". Не понятен смысл такого мода...
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 августа 2023 00:16
Юрий, Может фейсбук
0
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Юрий
Юрий 30 августа 2023 16:29
А, что такое FB
0
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