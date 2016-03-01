Adobe Lightroom - Фоторедактор (Мод, Unlocked) 9.3.1
Мощное приложение для редактирования фотографий на Android
Adobe Lightroom - это мощное приложение для редактирования фотографий на устройствах Android. Оно предлагает обширный набор инструментов для улучшения и коррекции изображений, а также создания креативных эффектов. С помощью этого приложения пользователи могут легко настраивать яркость, контраст, цветовой баланс и другие параметры своих фотографий, чтобы добиться желаемых результатов.
Adobe Lightroom также позволяет работать с RAW-файлами, что делает его отличным выбором для профессиональных фотографов и энтузиастов. Пользователи могут создавать и сохранять пресеты для быстрой обработки фотографий в определенном стиле. Кроме того, приложение интегрировано с облачным хранилищем Adobe Creative Cloud, что позволяет легко синхронизировать и редактировать фотографии на разных устройствах. Программа для Android предоставляет множество возможностей для творчества и редактирования фотографий, делая его одним из лучших выборов для фотографов и фотолюбителей.
- Премиум/Платные функции разблокированы
- Аналитика, реклама отключена
- Информация об отладке удалена.
- Совместимость с AOSP
- Ненужные файлы удалены
- Дублирование графики удалено.
- Применяется сжатие PNG, JPG, Webp и т. д.
- Оптимизированы ресурсы/применено сжатие
- Включен только английский язык
Скачать Adobe Lightroom - Фоторедактор (Мод, Unlocked) 9.3.1 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство