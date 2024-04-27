AirBrush: Easy Photo Editor - это мощное приложение для редактирования фотографий, выпущенное известным китайским издательством Meitu. Meitu известна своими инновационными продуктами в области редактирования изображений, и AirBrush - один из их наиболее успешных и популярных продуктов.





Одной из ключевых особенностей AirBrush является его простота использования. Приложение предлагает широкий спектр инструментов и эффектов для редактирования фотографий, но при этом оно остается интуитивно понятным даже для новичков. Это делает его отличным выбором для тех, кто хочет быстро и легко улучшить свои фотографии. AirBrush предлагает множество функций редактирования, включая ретушь портретов, удаление дефектов на коже, отбеливание зубов, коррекцию цветов и контраста, а также множество фильтров и эффектов, чтобы придать вашим фотографиям уникальный вид.