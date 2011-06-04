Описание

Meme Generator (Мод, Patched) - Приложение поможет вам создавать самые разнообразные и смешные мемы, которыми можно будет поделится с друзьями и в социальных сетях. Выбирайте разные категории мемов, вы найдёте более 1000 готовых решений с подписями.

для создания своего уникального мема, вы сможете использовать фотографии из своей галереи.

Настраивайте цвет и размер текста, размещайте стикеры, удаляйте лишние элементы с фотографий.

Находите быстро и легко любой вид мемов используя быстрый поиск в приложении.