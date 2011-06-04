Moon Reader PRO (Мод, Unlocked) - С легкостью организуйте свои книги и читайте их с помощью самого удобного и настраиваемого ридера в мире.





Управляйте своей библиотекой так, как хотите. Создавайте, сортируйте и ищите книги по названию, автору, дате, серии или жанру. Ищите внутри книг, чтобы найти интересный отрывок и сразу же погрузитесь в их содержание. Читайте с комфортом днем и ночью — установите таймер сна, чтобы автоматически выключать экран и экономить заряд батареи.





Читать где угодно! Загружайте бесплатные книги за считанные секунды от многих ваших любимых издателей — Kobo Books, Amazon Kindle Store, Google Play Books, Project Gutenberg и других! Никогда больше не теряйте книгу благодаря онлайн-синхронизации между нашими мобильными приложениями и настольными приложениями! Загрузите Moon+ Reader Pro APK прямо сейчас!