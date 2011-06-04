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Moon Reader PRO (Мод, Unlocked)

Moon Reader PRO (Мод, Unlocked) 9.4 b904005

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Версия:
9.4 b904005
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Moon+
Категория:
Программы / Офисные / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 29 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 830

Moon Reader PRO (Мод, Unlocked) - С легкостью организуйте свои книги и читайте их с помощью самого удобного и настраиваемого ридера в мире.


Управляйте своей библиотекой так, как хотите. Создавайте, сортируйте и ищите книги по названию, автору, дате, серии или жанру. Ищите внутри книг, чтобы найти интересный отрывок и сразу же погрузитесь в их содержание. Читайте с комфортом днем и ночью — установите таймер сна, чтобы автоматически выключать экран и экономить заряд батареи.


Читать где угодно! Загружайте бесплатные книги за считанные секунды от многих ваших любимых издателей — Kobo Books, Amazon Kindle Store, Google Play Books, Project Gutenberg и других! Никогда больше не теряйте книгу благодаря онлайн-синхронизации между нашими мобильными приложениями и настольными приложениями! Загрузите Moon+ Reader Pro APK прямо сейчас!


Скриншоты

Информация о модах
  • Не требуется root, Lucky Patcher или Google Play Modded;
  • Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
  • Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Облако Google Диска работает;
  • Удалить существующую книгу epub по умолчанию из основного списка;
  • Код отладки удален;
  • Языки: полный мульти языки;
  • ЦП: armeabi-v7a, arm64-v8a;
  • Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
  • Оригинальная подпись пакета изменена;
  • Выпуск Балатана.



 Теги темы: Unlocked

Скачать Moon Reader PRO (Мод, Unlocked) 9.4 b904005 взлом

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Скачать Moon Reader PRO (Мод, Unlocked) 29 Мб Ссылка 2 29 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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