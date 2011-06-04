Moon Reader PRO (Мод, Unlocked) 9.4 b904005
Moon Reader PRO (Мод, Unlocked) - С легкостью организуйте свои книги и читайте их с помощью самого удобного и настраиваемого ридера в мире.
Управляйте своей библиотекой так, как хотите. Создавайте, сортируйте и ищите книги по названию, автору, дате, серии или жанру. Ищите внутри книг, чтобы найти интересный отрывок и сразу же погрузитесь в их содержание. Читайте с комфортом днем и ночью — установите таймер сна, чтобы автоматически выключать экран и экономить заряд батареи.
Читать где угодно! Загружайте бесплатные книги за считанные секунды от многих ваших любимых издателей — Kobo Books, Amazon Kindle Store, Google Play Books, Project Gutenberg и других! Никогда больше не теряйте книгу благодаря онлайн-синхронизации между нашими мобильными приложениями и настольными приложениями! Загрузите Moon+ Reader Pro APK прямо сейчас!
- Не требуется root, Lucky Patcher или Google Play Modded;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Облако Google Диска работает;
- Удалить существующую книгу epub по умолчанию из основного списка;
- Код отладки удален;
- Языки: полный мульти языки;
- ЦП: armeabi-v7a, arm64-v8a;
- Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Оригинальная подпись пакета изменена;
- Выпуск Балатана.
Скачать Moon Reader PRO (Мод, Unlocked) 9.4 b904005 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство