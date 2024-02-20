IPTV Pro (Мод, Patched/плейлисты) 8.0.3
Наслаждайтесь просмотром любимого телешоу прямо на своих мобильных устройствах с IPTV Pro . Исследуйте бесконечный мир онлайн-шоу в Интернете с тысячами доступных шоу и множеством различных каналов для изучения. И все, что вам нужно для их просмотра, это установить приложение IPTV на ваших мобильных устройствах.
Не стесняйтесь смотреть телевизор у своих интернет-провайдеров или исследовать бесконечные онлайн телеканалы, которые доступны онлайн. Просто добавьте свои каналы и смотрите их, когда у вас есть время. Это просто, быстро и удобно для любых поклонников.
Узнайте больше об этом удивительном приложении от Александра Софронова с нашими отзывами.
● Удалена реализация Google LVL
● Удалена дистанционная проверка лицензии
● Патчер/GPM не требуется
● Удалены измерения Google
● Удалены флаги Google
● Удалена передача данных Google
● Удалена Firebase Analytics
● Удалена Firebase Crashlytics
● Удалены установки Firebase
● Удалены компоненты Firebase
● Удален поставщик Firebase
● Удалена Firebase
● Удалена телеметрия
● Удалена аналитика
● Удалена OkHttp3
● Удалена система обновлений приложений
● Флаги сжатия не затронуты
● Никакого стороннего исправления
● Никакого дополнительного компонента
● Совместимость с AOSP
● Степень уменьшения размера файлов Dex: 22%
● Выпуск Kirlif
Скачать IPTV Pro (Мод, Patched/плейлисты) 8.0.3 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство