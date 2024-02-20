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IPTV Pro (Мод, Patched/плейлисты)

IPTV Pro (Мод, Patched/плейлисты) 8.0.3

10
9
Скачать (20 Мб)
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Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Alexander Sofronov
Версия:
8.0.3
Категория:
Мультимедиа / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24 698

Наслаждайтесь просмотром любимого телешоу прямо на своих мобильных устройствах с IPTV Pro . Исследуйте бесконечный мир онлайн-шоу в Интернете с тысячами доступных шоу и множеством различных каналов для изучения. И все, что вам нужно для их просмотра, это установить приложение IPTV на ваших мобильных устройствах.


Не стесняйтесь смотреть телевизор у своих интернет-провайдеров или исследовать бесконечные онлайн телеканалы, которые доступны онлайн. Просто добавьте свои каналы и смотрите их, когда у вас есть время. Это просто, быстро и удобно для любых поклонников.

Узнайте больше об этом удивительном приложении от Александра Софронова с нашими отзывами.



Скриншоты

Информация о модах

● Удалена реализация Google LVL

● Удалена дистанционная проверка лицензии

● Патчер/GPM не требуется

● Удалены измерения Google

● Удалены флаги Google

● Удалена передача данных Google

● Удалена Firebase Analytics

● Удалена Firebase Crashlytics

● Удалены установки Firebase

● Удалены компоненты Firebase

● Удален поставщик Firebase

● Удалена Firebase

● Удалена телеметрия

● Удалена аналитика

● Удалена OkHttp3

● Удалена система обновлений приложений

● Флаги сжатия не затронуты

● Никакого стороннего исправления

● Никакого дополнительного компонента

● Совместимость с AOSP

● Степень уменьшения размера файлов Dex: 22%

● Выпуск Kirlif


 Теги темы: Patched

Скачать IPTV Pro (Мод, Patched/плейлисты) 8.0.3 взлом

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Скачать IPTV Pro (Мод, Patched/плейлисты) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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