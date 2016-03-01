Polarr редактор фото (Мод, Unlocked) 6.9.5
Polarr Photo Editor представляет собой универсальное решение для редактирования фотографий, подходящее как для поклонников классической фотографии, так и для сторонников современных техник. Приложение обладает широким спектром функций, которые позволяют пользователям создавать впечатляющие визуальные эффекты и преобразовывать свои творческие идеи в реальность.
В Polarr Photo Editor имеются расширенные инструменты редактирования, которые дополняются множеством фильтров и эффектов, позволяя каждому пользователю найти идеальные настройки для своих фотографий. Приложение также обеспечивает гибкость и настройку, поддерживает различные форматы изображений и имеет интуитивно понятный интерфейс, что делает его доступным как для начинающих, так и для опытных пользователей.
- Подписка Pro / платные функции разблокированы;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
- Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
- Отключена видимость рекламных макетов;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
- Аналитика/Crashlytics отключены;
- Языки: полный мульти языки;
- ЦП: armeabi-v7a, arm64-v8a;
- Разрешение экрана: 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Исходная подпись пакета изменена.
Скачать Polarr редактор фото (Мод, Unlocked) 6.9.5 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство