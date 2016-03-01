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Polarr редактор фото (Мод, Unlocked)

Polarr редактор фото (Мод, Unlocked) 6.9.5

8
1
Скачать (47 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Polarr
Версия:
6.9.5
Категория:
Программы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 47 Мб
id приложения:
photo.editor.polarr
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
8 129

Polarr Photo Editor представляет собой универсальное решение для редактирования фотографий, подходящее как для поклонников классической фотографии, так и для сторонников современных техник. Приложение обладает широким спектром функций, которые позволяют пользователям создавать впечатляющие визуальные эффекты и преобразовывать свои творческие идеи в реальность.


В Polarr Photo Editor имеются расширенные инструменты редактирования, которые дополняются множеством фильтров и эффектов, позволяя каждому пользователю найти идеальные настройки для своих фотографий. Приложение также обеспечивает гибкость и настройку, поддерживает различные форматы изображений и имеет интуитивно понятный интерфейс, что делает его доступным как для начинающих, так и для опытных пользователей.


Скриншоты

Информация о модах
  • Подписка Pro / платные функции разблокированы;
  • Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
  • Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
  • Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
  • Отключена видимость рекламных макетов;
  • Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
  • Аналитика/Crashlytics отключены;
  • Языки: полный мульти языки;
  • ЦП: armeabi-v7a, arm64-v8a;
  • Разрешение экрана: 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
  • Исходная подпись пакета изменена.



 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Polarr редактор фото (Мод, Unlocked) 6.9.5 взлом

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Скачать Polarr редактор фото (Мод, Unlocked)
47 Мб
Ссылка 2
47 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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