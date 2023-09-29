Описание

Установите Loopify на свой телефон или планшет Android, чтобы начать запись собственных лупов с помощью микрофона. Этот лупер избавляет от необходимости покупать настоящую петлевую станцию и позволяет сразу же начать зацикливание! Все, что вам нужно для начала цикла, включено в бесплатную версию Loopify. Все функции Loopify будут доступны вам с обновлением Premium, так что вы сможете максимально использовать возможности зацикливания!





Уменьшите задержку звука с помощью звуковой карты USB. На аудиоустройстве должны быть доступны как входной, так и выходной звук (например, внешний аудиоинтерфейс).