Версия:
265
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Zuidsoft
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 21 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 036
Описание
Установите Loopify на свой телефон или планшет Android, чтобы начать запись собственных лупов с помощью микрофона. Этот лупер избавляет от необходимости покупать настоящую петлевую станцию и позволяет сразу же начать зацикливание! Все, что вам нужно для начала цикла, включено в бесплатную версию Loopify. Все функции Loopify будут доступны вам с обновлением Premium, так что вы сможете максимально использовать возможности зацикливания!
Уменьшите задержку звука с помощью звуковой карты USB. На аудиоустройстве должны быть доступны как входной, так и выходной звук (например, внешний аудиоинтерфейс).
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Loopify (Мод, Unlocked) v265 MOD APK
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