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Loopify (Мод, Unlocked)

Loopify (Мод, Unlocked) 265

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Версия:
265
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Zuidsoft
Категория:
Программы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 21 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 036
Скриншоты
Описание

Установите Loopify на свой телефон или планшет Android, чтобы начать запись собственных лупов с помощью микрофона. Этот лупер избавляет от необходимости покупать настоящую петлевую станцию и позволяет сразу же начать зацикливание! Все, что вам нужно для начала цикла, включено в бесплатную версию Loopify. Все функции Loopify будут доступны вам с обновлением Premium, так что вы сможете максимально использовать возможности зацикливания!


Уменьшите задержку звука с помощью звуковой карты USB. На аудиоустройстве должны быть доступны как входной, так и выходной звук (например, внешний аудиоинтерфейс).


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Loopify (Мод, Unlocked) v265 MOD APK

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Скачать Loopify (Мод, Unlocked) 21 Мб Ссылка 2 21 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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