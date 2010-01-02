android-1.ru / Программы / Мультимедиа / FotoSlider: создатель фото слайд-шоу и видео (Мод, Unlocked)
FotoSlider: создатель фото слайд-шоу и видео (Мод, Unlocked)

FotoSlider: создатель фото слайд-шоу и видео 4.3.1

Unlocked
2
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
4.3.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
FotoPlay Video Maker
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 055
Скриншоты
Описание

SlideShow Maker: FotoSlider — это ценное приложение, которое позволяет создавать слайд-шоу из ваших фотографий и видео с невероятной лёгкостью и эффективностью. Это приложение пользуется популярностью среди миллионов пользователей благодаря своему интуитивно понятному интерфейсу, быстроте и простоте использования, что делает его надёжным и удобным инструментом для всех.


Программа предоставляет разнообразные инструменты для настройки и персонализации ваших слайд-шоу. Среди них — возможность преобразования изображений, добавление стикеров и текста, что позволяет вам создавать уникальные и креативные презентации. Такие функции делают приложение особенно полезным для личных и профессиональных проектов, позволяя создавать слайд-шоу для различных целей — от семейных альбомов до бизнес-презентаций.


Приложение также предлагает высокую скорость передачи фото и видео, что зависит от ваших предпочтений и настроек. Это позволяет быстро создавать слайд-шоу, удовлетворяющие ваши потребности. Кроме того, SlideShow Maker: FotoSlider регулярно обновляется, предлагая новые функции и исправляя ошибки, что делает его еще более привлекательным для пользователей.


Информация о модах

Pro разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать FotoSlider: создатель фото слайд-шоу и видео (Мод, Unlocked) v4.3.1 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать FotoSlider: создатель фото слайд-шоу и видео (Мод, Unlocked) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
IP Tools: WiFi Analyzer (Мод, Unlocked)
IP Tools: WiFi Analyzer (Мод, Unlocked)
Version: 8.107
Музыкальный проигрыватель (Мод, Unlocked)
Музыкальный проигрыватель (Мод, Unlocked)
Version: 4.5.8
VLC Mobile Remote - PC Remote & Mac Remote Control (Мод, Unlocked)
VLC Mobile Remote - PC Remote & Mac Remote Control (Мод, Unlocked)
Version: 2.92.1
Рисования доска - рисовать наброски, дудл на доске (Мод, Unlocked)
Рисования доска - рисовать наброски, дудл на доске (Мод, Unlocked)
Version: 10.1.2
Anatomy Learning - 3D анатомический атлас (Мод, Unlocked)
Anatomy Learning - 3D анатомический атлас (Мод, Unlocked)
Version: 2.1.386
Фильм наоборот волшебное видео (Мод, Unlocked)
Фильм наоборот волшебное видео (Мод, Unlocked)
Version: 1.5.0.6
Cat Scanner (Мод, Unlocked)
Cat Scanner (Мод, Unlocked)
Version: 16.0.2-G
Background Eraser - редактор фоновых изображений (Мод, Unlocked)
Background Eraser - редактор фоновых изображений (Мод, Unlocked)
Version: 2.8.4

Отзывы о FotoSlider: создатель фото слайд-шоу и видео (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив