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Редактор видео для ютуба, монтаж и обрезка (Мод, Pro Unlocked)

Редактор видео для ютуба, монтаж и обрезка (Мод, Pro Unlocked) 1.531.158

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3
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
InShot Inc.
Версия:
1.531.158
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
id приложения:
videoeditor.videomaker.videoeditorforyoutube
Русский язык:
Есть
Лайков:
22
Комментарии:
2
Просмотров:
9 054

Video Guru — это мощное и профессиональное приложение для редактирования и нарезки видео, которое предлагает пользователям широкий спектр функций для создания качественных видеоматериалов. Одной из главных особенностей приложения является возможность добавлять музыку в видео, что придает им дополнительный эффект и привлекательность.


С помощью Video Guru вы можете объединять несколько видеофайлов в одно цельное видео, сохраняя при этом высокое качество изображения и звука. Это позволяет вам создавать смешанные видеоролики, объединяя различные сцены и материалы в один поток.


Приложение также предлагает широкий набор инструментов для редактирования видео, включая обрезку, изменение скорости воспроизведения, наложение текста, добавление эффектов и фильтров, коррекцию цветов и многое другое. Вы сможете творчески подходить к редактированию видео и превращать обычные снимки в профессионально выглядящие произведения искусства.


Скриншоты

Информация о модах

Про разблокировано

 Теги темы: Premium

Скачать Редактор видео для ютуба, монтаж и обрезка (Мод, Pro Unlocked) 1.531.158 взлом

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Скачать Редактор видео для ютуба, монтаж и обрезка (Мод, Pro Unlocked)
50 Мб
Ссылка 2
50 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Редактор видео для ютуба, монтаж и обрезка (Мод, Pro Unlocked)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 12 января 2024 10:44
Я,
спасибо за отзыв
0
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Я
Я 12 января 2024 02:55
Всё работает
По крайней мере на моём устройстве Redmi Note 12S
Но были версии (старые) которые вылетали
А эта версия вроде пока работает (я конечно сделал бэкап предыдущей работоспособной версии) на всякий случай, вдруг эта (новая версия) не запустится, но нет всё отлично работает 👌
Спасибочки ребят (разработчики) и админам, за работу
👍👌👍
Вы лучшие 🔥
И сайт замечательный
Совсем недавно наткнулся на него, что-то искал, и нашёл именно на вашем сайте
+1
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