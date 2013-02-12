Описание

Многие люди заинтересованы в хранении фильмов на своих мобильных телефонах. Понятно, что эти сохраненные фильмы будут полезны, когда вы путешествуете без подключения к Wi-Fi. Однако есть недостаток использования большей части хранилища на Android из-за высокого качества и больших файлов. Итак, чтобы использовать хранилище на вашем телефоне более экономно и эффективно, вам необходимо их сжать.





Одним из лучших видео компрессоров для пользователей Android является Video Compressor Panda . Это приложение создано Farluner apps & games и совместимо с версией Android от 4.4. Сейчас около 1000000 загрузок, и почти рецензенты оценили его на 4,7 из 5 звезд. Итак, что же делает это приложение таким известным? Давайте рассмотрим некоторые функции, чтобы понять об этом больше!







