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Панда Видео: Сжатие видео файлов

Панда Видео: Сжатие видео файлов 1.3.8

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Версия:
1.3.8
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
farluner apps & games
Категория:
Мультимедиа / Редакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 889
Скриншоты
Описание

Многие люди заинтересованы в хранении фильмов на своих мобильных телефонах. Понятно, что эти сохраненные фильмы будут полезны, когда вы путешествуете без подключения к Wi-Fi. Однако есть недостаток использования большей части хранилища на Android из-за высокого качества и больших файлов. Итак, чтобы использовать хранилище на вашем телефоне более экономно и эффективно, вам необходимо их сжать.


Одним из лучших видео компрессоров для пользователей Android является Video Compressor Panda . Это приложение создано Farluner apps & games и совместимо с версией Android от 4.4. Сейчас около 1000000 загрузок, и почти рецензенты оценили его на 4,7 из 5 звезд. Итак, что же делает это приложение таким известным? Давайте рассмотрим некоторые функции, чтобы понять об этом больше!




Информация о модах

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 Теги темы: Premium

Скачать Панда Видео: Сжатие видео файлов v1.3.8 MOD APK

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ARMV7 6 Мб ARMV7 (Ссылка 2) 6 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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