TextArt - это удивительное приложение, которое предоставляет пользователю бесконечные возможности для вставки и настройки текста на фотографиях. Вставка текста на фотографии стала популярным видом искусства, позволяющим выделить фотографии и подчеркнуть цитаты знаменитых личностей. С TextArt пользователи могут персонализировать свой текст и легко вставлять его в изображения.
Независимо от сложности текста, это приложение обеспечивает пользователя всем необходимым для проявления творческого потенциала и создания изображений высокого качества. Вы можете создавать уникальные и креативные фотографии, декорировать их текстом и делиться ими с друзьями и подписчиками. Программа предоставляет вам инструменты для того, чтобы сделать ваши фотографии еще более выразительными и запоминающимися.
Разблокированы премиум функции
Скачать Текст на Фото - Text Art (Мод, Unlocked) v2.5.7 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.