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Текст на Фото - Text Art (Мод, Unlocked)

Текст на Фото - Text Art (Мод, Unlocked) v2.5.7

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Версия:
2.5.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Teddy Apps Inc.
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 563
Описание

TextArt - это удивительное приложение, которое предоставляет пользователю бесконечные возможности для вставки и настройки текста на фотографиях. Вставка текста на фотографии стала популярным видом искусства, позволяющим выделить фотографии и подчеркнуть цитаты знаменитых личностей. С TextArt пользователи могут персонализировать свой текст и легко вставлять его в изображения.


Независимо от сложности текста, это приложение обеспечивает пользователя всем необходимым для проявления творческого потенциала и создания изображений высокого качества. Вы можете создавать уникальные и креативные фотографии, декорировать их текстом и делиться ими с друзьями и подписчиками. Программа предоставляет вам инструменты для того, чтобы сделать ваши фотографии еще более выразительными и запоминающимися.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Текст на Фото - Text Art (Мод, Unlocked) v2.5.7 MOD APK

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Скачать Текст на Фото - Text Art (Мод, Unlocked) 38 Мб Ссылка 2 38 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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