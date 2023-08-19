Reface: Обмен лицами – это не только способ развлечься, но и поразительное свидетельство того, как далеко ушли технологии. Забавные монтажи, когда лицо одного человека находится на теле другого, давно стали интернет-мемом, вызывая восторг и смех у множества людей. Несмотря на то что эта шутка уже не нова, она по-прежнему является одной из любимых у пользователей интернета.





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