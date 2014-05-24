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Netflix (Мод, Premium/4K/All Region)

Netflix (Мод, Premium/4K/All Region) 8.117.0

Высококачественное видео без необходимости выхода из дома
149
93
Скачать (37 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Netflix, Inc.
Версия:
8.117.0
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 37 Мб
id приложения:
com.netflix.mediaclient
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
149
Комментарии:
14
Просмотров:
217 519

Netflix действительно революционизировал способы, которыми мы смотрим фильмы и сериалы. С появлением таких стриминговых платформ, как Netflix, зрители получили возможность выбирать из огромного количества контента в любое удобное для них время, что значительно отличается от традиционного телевизионного просмотра и походов в кино. Это изменение предпочтений потребителей подтверждает тенденцию к более удобному и персонализированному подходу к развлечениям.


В эпоху цифровых технологий, когда доступ к интернету становится всё более широким и быстрым, Netflix и подобные сервисы предлагают пользователям возможность наслаждаться высококачественным видео без необходимости выхода из дома. Большой домашний экран с хорошей аудиосистемой действительно может соперничать с опытом просмотра в кинотеатре, предоставляя при этом дополнительные удобства, такие как пауза, перемотка и доступ к эксклюзивным шоу и фильмам, которые недоступны в кинотеатрах.


Netflix также адаптируется к предпочтениям пользователей с помощью сложных алгоритмов рекомендаций, которые помогают зрителям открывать новые фильмы и сериалы на основе их предыдущих просмотров. Это не только удобно, но и позволяет расширять культурные горизонты, предлагая контент из разных уголков мира, который может быть интересен зрителю. Именно такие качества делают приложение и подобные платформы центральным элементом современной культурной жизни во многих странах.


Скриншоты

Информация о модах
  • Премиум разблокирован, неограниченный экран просмотра, учетная запись не требуется
  • Качество 4K, HDR, поддержка планшетов, телевизоров
  • Абсолютно бесплатно, без рекламы и баннеров.
  • Поддерживает субтитры на всех языках



 Теги темы: Premium

Скачать Netflix (Мод, Premium/4K/All Region) 8.117.0 взлом

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Скачать Netflix (Мод, Premium/4K/All Region)
37 Мб
Ссылка 2
37 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Netflix (Мод, Premium/4K/All Region)


Комментарии (14)
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Юрец
Юрец 11 января 2024 17:25
Все, кто пишет что мол вы безграмотные, или дауны, потому что не знаете английского. Так вам скажу - это вы дебилы и дегенераты. Я подозреваю что вы ещё и задроты и дикари, раз таким извращённым способом готовы фильмы смотреть, где читать или переводить надо, отрываясь от самого фильма. Так смотреть фильмы, - это есть настоящий долбоебизм!! А вы, по-ходу гордитесь этим, что вы такие короли, как избранные, можете позволить себе такую "роскошь" смотреть так фильмы. Я так понял что вам подойдут даже те фильмы, которые идут на языках жестов. Видимо в самое главное, чтобы они на Нетфликсе были.
+3
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Пепа
Пепа 28 сентября 2023 18:35
Это Вирус или нет
-3
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John Doe
John Doe 3 апреля 2023 16:11
Сочувствую что вы безграмотные тормоза,незнающие никаких языков(
-31
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Сухожилистый
Сухожилистый 30 марта 2023 19:38
Тоесть русского озвучки там нет? Обидно, да и субтитров на русском тоже нет.А так приложение классное жаль что бесполезное
+5
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VIKTORIO
VIKTORIO 6 февраля 2023 15:59
Админ, кончай долбиться в глаза, ничего не работает!
-1
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hyyi
hyyi 21 января 2023 18:19
ды нихуя не работает
0
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-Cursed
-Cursed 26 августа 2022 21:40
Корти,
Кому нахуй сдались субтитры я не долбаеб чтоб отрываться от картинки и тянуть глаза вниз в эпичных сценах тем-более
+10
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Корти
Корти 16 марта 2022 00:52
rommar,
Нет, просто она умеет читать русские субтитры в отличие от вас, даунов)

rommar,
Там есть русские субтитры, слепошары
0
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Корти
Корти 16 марта 2022 00:48
Джанлиллан,
Никто не виноват, что ты не умеешь читать и не знаешь английского, безмозглое создание)
+3
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kot
kot 2 февраля 2022 07:42
subtitles unzipp error выдаёт 
+3
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