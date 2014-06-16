Описание

SonyLIV - ТВ-шоу, фильмы и спортивные трансляции в Интернете - Sony - одна из самых мощных платформ для просмотра ТВ на сегодняшний день. Если вы индиец или хотите смотреть программы, произведенные в Индии, это самая ценная платформа для видео по запросу. В частности, это приложение обслуживает только платформу Android и выпущено в Google Play, даже не обслуживая iOS. В зависимости от этого это немного неудобно, но при загрузках более 50 миллионов такие продажи тоже достижение.





Это приложение, которое позволяет бесплатно скачать, поэтому вы хотите установить, вам просто нужно получить доступ к Google Play, или вы можете загрузить его прямо на платформе нашего веб-сайта. После простых шагов установки пользователи могут получить доступ к тысячам часов индийских развлечений. Самые популярные программы в Индии будут бесплатно храниться и транслироваться на этой платформе. Кроме того, он очень быстро обновляется, поэтому пользователи могут быть в курсе последних тенденций на телевидении в настоящее время. Самые популярные программы на этой платформе включают матчи по крикету в прямом эфире, последние сериалы на хинди, фильмы Болливуда, голливудские фильмы, оригинальные веб-сериалы, специальный контент для детей, короткометражные фильмы, LIV FIT, телеканалы LIVE. Кроме того, пользователям разрешено слушать музыку самого высокого качества, даже премиум-класса.