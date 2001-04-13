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Smart AudioBook Player (Мод, Unlocked)

Smart AudioBook Player (Мод, Unlocked) 10.9.7

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4
Скачать (5 Мб)
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Версия:
10.9.7
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Alex Kravchenko
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 900

Smart AudioBook Player — Начинайте слушать аудиокниги с большим удовольствием, потрясающе!


Возможно слушать ваши аудиокниги в разных форматах - AWB, OGG, WMA, MP3, M4A и M4B. Вы также можете слушать аудиокниги в бесшумном режиме во время прогулки или тренировки. Слушайте избранное в любом месте, в любое время и так часто, как вы хотите.


Прокрутите назад и наслаждайтесь историей, когда вы что-то пропустили или вам просто нужен перерыв. Слушайте аудиокниги на работе без постоянных перерывов. Убедитесь, что ваш телефон всегда заряжен и никогда больше не пропустите ни одного момента истории! Загрузите приложение прямо сейчас!



Скриншоты

Информация о модах

  • Разблокированы полные / платные функции;
  • Отключены / Удалены нежелательные Разрешения + Получатели + Поставщики + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная по зипу графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
  • Удален отладочный код;
  • Удалите теги default .source с именами соответствующих файлов java;
  • Языки: Полное Многоязычие;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Оригинальная подпись пакета изменена.
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Smart AudioBook Player (Мод, Unlocked) 10.9.7 взлом

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Скачать Smart AudioBook Player (Мод, Unlocked) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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