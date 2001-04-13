Smart AudioBook Player (Мод, Unlocked) 10.9.7
Версия:
10.9.7
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Alex Kravchenko
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 900
Smart AudioBook Player — Начинайте слушать аудиокниги с большим удовольствием, потрясающе!
Возможно слушать ваши аудиокниги в разных форматах - AWB, OGG, WMA, MP3, M4A и M4B. Вы также можете слушать аудиокниги в бесшумном режиме во время прогулки или тренировки. Слушайте избранное в любом месте, в любое время и так часто, как вы хотите.
Прокрутите назад и наслаждайтесь историей, когда вы что-то пропустили или вам просто нужен перерыв. Слушайте аудиокниги на работе без постоянных перерывов. Убедитесь, что ваш телефон всегда заряжен и никогда больше не пропустите ни одного момента истории! Загрузите приложение прямо сейчас!
Информация о модах
- Разблокированы полные / платные функции;
- Отключены / Удалены нежелательные Разрешения + Получатели + Поставщики + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная по зипу графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Удален отладочный код;
- Удалите теги default .source с именами соответствующих файлов java;
- Языки: Полное Многоязычие;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Оригинальная подпись пакета изменена.
Скачать Smart AudioBook Player (Мод, Unlocked) 10.9.7 взлом
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