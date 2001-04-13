Smart AudioBook Player — Начинайте слушать аудиокниги с большим удовольствием, потрясающе!





Возможно слушать ваши аудиокниги в разных форматах - AWB, OGG, WMA, MP3, M4A и M4B. Вы также можете слушать аудиокниги в бесшумном режиме во время прогулки или тренировки. Слушайте избранное в любом месте, в любое время и так часто, как вы хотите.





Прокрутите назад и наслаждайтесь историей, когда вы что-то пропустили или вам просто нужен перерыв. Слушайте аудиокниги на работе без постоянных перерывов. Убедитесь, что ваш телефон всегда заряжен и никогда больше не пропустите ни одного момента истории! Загрузите приложение прямо сейчас!



