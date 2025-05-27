Описание

Современный мир дает нам безграничные возможности быстрого доступа к информации. Так, сегодня многие предпочитают "сканировать" новости на смартфоне или смотреть короткие обзорные ролики, вместо того чтобы потратить время на чтение книг или газет. Теперь для освоения больших объемов информации не нужно много времени. Например, чтобы узнать о сюжетах комиксов Marvel, достаточно посмотреть несколько минут видео на Youtube.





Смех стоит вне времени и технологий - "РЖУНИМАГУ"! Однако, несмотря на все преимущества быстрого доступа к информации, это может способствовать перегрузке и отсутствию глубокого погружения в тему.



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