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видео проигрыватель всех форматов - Video Player (Мод, Unlocked)

видео проигрыватель всех форматов - Video Player (Мод, Unlocked) 2.4.6.3

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Версия:
2.4.6.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
InShot Inc.
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 18:58
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 209
Скриншоты
Описание

Современный мир дает нам безграничные возможности быстрого доступа к информации. Так, сегодня многие предпочитают "сканировать" новости на смартфоне или смотреть короткие обзорные ролики, вместо того чтобы потратить время на чтение книг или газет. Теперь для освоения больших объемов информации не нужно много времени. Например, чтобы узнать о сюжетах комиксов Marvel, достаточно посмотреть несколько минут видео на Youtube.


Смех стоит вне времени и технологий - "РЖУНИМАГУ"! Однако, несмотря на все преимущества быстрого доступа к информации, это может способствовать перегрузке и отсутствию глубокого погружения в тему.


Video Player All Format - XPlayer - это пример современного приложения, предназначенного для тех, кто ценит качество просмотра. Отличительная особенность - возможность воспроизводить видео любых форматов, что делает его одним из лидеров в своей категории. Если вы ищете надежный и мощный видеоплеер, XPlayer - отличный выбор. Независимо от того, какой контент вы предпочитаете, важно наслаждаться его качеством.


Информация о модах

● Платные функции разблокированы

● Аналитика удалена

● Совместимость с AOSP

● Выпущено Kirlif

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать видео проигрыватель всех форматов - Video Player (Мод, Unlocked) v2.4.6.3 MOD APK

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Скачать видео проигрыватель всех форматов - Video Player (Мод, Unlocked) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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