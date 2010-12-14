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Lensa: фоторедактор (Мод, Unlocked)

Lensa: фоторедактор (Мод, Unlocked) 6.0.0+825

17
11
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Требования:
Android 8.0 и выше
Разработчик:
Prisma Labs, Inc.
Версия:
6.0.0+825
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
id приложения:
com.lensa.app
Русский язык:
Есть
Лайков:
17
Комментарии:
0
Просмотров:
27 951

Lensa: Photo Editor - это мощное приложение, которое позволяет вам внести разнообразные улучшения в ваши фотографии, сделав их более привлекательными и профессиональными. Однако одной из его наиболее впечатляющих функций является встроенный искусственный интеллект (AI), который обеспечивает уникальные возможности редактирования.


С помощью AI в Lensa вы можете легко удалять морщины, пятна, акне и другие несовершенства на вашем лице, сохраняя естественный вид вашей кожи. Это особенно полезно для создания идеальных портретов и селфи. Вы также можете корректировать форму и размер глаз, изменять контуры лица и даже менять цвет глаз.


Приложение предоставляет широкий спектр инструментов для настройки фотографий, включая регулировку яркости, контраста и насыщенности, а также возможность добавлять различные фильтры и эффекты для создания уникальных стилей. Вы также можете редактировать фоны, удалять нежелательные объекты и многое другое.



Скриншоты

Информация о модах

Полная версия разблокирована

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Lensa: фоторедактор (Мод, Unlocked) 6.0.0+825 взлом

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Скачать Lensa: фоторедактор (Мод, Unlocked)
35 Мб
Ссылка 2
35 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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