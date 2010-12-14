Lensa: Photo Editor - это мощное приложение, которое позволяет вам внести разнообразные улучшения в ваши фотографии, сделав их более привлекательными и профессиональными. Однако одной из его наиболее впечатляющих функций является встроенный искусственный интеллект (AI), который обеспечивает уникальные возможности редактирования.





С помощью AI в Lensa вы можете легко удалять морщины, пятна, акне и другие несовершенства на вашем лице, сохраняя естественный вид вашей кожи. Это особенно полезно для создания идеальных портретов и селфи. Вы также можете корректировать форму и размер глаз, изменять контуры лица и даже менять цвет глаз.





Приложение предоставляет широкий спектр инструментов для настройки фотографий, включая регулировку яркости, контраста и насыщенности, а также возможность добавлять различные фильтры и эффекты для создания уникальных стилей. Вы также можете редактировать фоны, удалять нежелательные объекты и многое другое.



