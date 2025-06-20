PrinterShare Мобильная печать (Premium) 12.15.03
В мире много рабочих мест, но есть некоторые работы, на которых работы больше, чем на других. В нем это, вероятно, будет связано с офисной работой, одной из тех, которые предпочитают выполнять многие люди. Одна из вещей, которых очень много требует эта работа, - это бумажные документы, поэтому, чтобы иметь такие документы, нам нужно использовать принтер. Если пользователь является постоянным пользователем принтера, приложение PrinterShare Mobile Print станет для вас отличным инструментом. Это приложение очень помогает пользователям, поскольку поддерживает печать на устройстве пользователя.
Это приложение представляет собой инструмент, используемый для подключения устройства пользователя к принтеру. После того, как соединение установлено, пользователи могут легко распечатать то, что они хотят, всего несколькими касаниями. Приложение предоставит пользователям два способа печати, которые пользователи могут использовать в зависимости от обстоятельств, с которыми вы сталкиваетесь.
Премиум
Скачать PrinterShare Мобильная печать (Premium) v12.15.03 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.