RunKeeper: GPS бег ходьба (Мод, unlocked) 15.4
Runkeeper - это действительно отличное приложение для бегунов и тех, кто хочет следить за своей физической активностью. Оно предоставляет множество полезных функций и инструментов, которые могут сделать ваше беговое занятие более эффективным и увлекательным.
Одной из ключевых особенностей Runkeeper является возможность отслеживать свой прогресс в беге. Вы можете записывать дистанции, скорость, время и даже пульс, если используете дополнительные датчики. Эти данные помогут вам лучше понять, как улучшается ваша физическая форма и что нужно улучшить.
Runkeeper также предоставляет голосовые уведомления, которые могут информировать вас о вашем текущем прогрессе во время бега. Это помогает вам оставаться мотивированным и настроенным на достижение ваших целей.
- Разблокирована подписка Go / Платные функции;
- Google Maps Location работает;
- Код отладки удален;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать RunKeeper: GPS бег ходьба (Мод, unlocked) 15.4 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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