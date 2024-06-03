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RunKeeper: GPS бег ходьба (Мод, unlocked)

RunKeeper: GPS бег ходьба (Мод, unlocked) 15.4

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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
ASICS Digital, Inc.
Версия:
15.4
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
id приложения:
com.fitnesskeeper.runkeeper.pro
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 083

Runkeeper - это действительно отличное приложение для бегунов и тех, кто хочет следить за своей физической активностью. Оно предоставляет множество полезных функций и инструментов, которые могут сделать ваше беговое занятие более эффективным и увлекательным.


Одной из ключевых особенностей Runkeeper является возможность отслеживать свой прогресс в беге. Вы можете записывать дистанции, скорость, время и даже пульс, если используете дополнительные датчики. Эти данные помогут вам лучше понять, как улучшается ваша физическая форма и что нужно улучшить.


Runkeeper также предоставляет голосовые уведомления, которые могут информировать вас о вашем текущем прогрессе во время бега. Это помогает вам оставаться мотивированным и настроенным на достижение ваших целей.


Скриншоты

Информация о модах
  • Разблокирована подписка Go / Платные функции;
  • Google Maps Location работает;
  • Код отладки удален;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать RunKeeper: GPS бег ходьба (Мод, unlocked) 15.4 взлом

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Скачать RunKeeper: GPS бег ходьба (Мод, unlocked)
56 Мб
Ссылка 2
56 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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