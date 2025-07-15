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Йога для похудения－Похудеть (Мод, Unlocked)

Йога для похудения－Похудеть (Мод, Unlocked) v3.0.3

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Версия:
3.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
mEL Studio
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:57
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 24 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
138
Описание

Йога для похудения за 30 дней – это уникальное приложение, которое предлагает программу, основанную на лучших асанах для активного сжигания жира и укрепления тела. Оно включает комплексы упражнений, специально подобранные для снижения веса и улучшения обмена веществ. Здесь вы найдете эффективные программы для проработки живота, бедер и всего тела, которые помогут вам достичь желаемых результатов в кратчайшие сроки.


Приложение предлагает три уровня тренировок и более 50 различных занятий, сочетающих асаны из Кундалини и Хатха-йоги. Эти комплексы подходят как для начинающих, так и для опытных практиков, помогая не только сбросить лишний вес, но и развить гибкость и силу мышц. С регулярными тренировками вы обретете легкость во всем теле и укрепите внутренние процессы для долгосрочного результата.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Йога для похудения－Похудеть (Мод, Unlocked) v3.0.3 MOD APK

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Скачать Йога для похудения－Похудеть (Мод, Unlocked) 24 Мб Ссылка 2 24 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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