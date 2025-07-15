Йога для похудения－Похудеть (Мод, Unlocked) v3.0.3
Йога для похудения за 30 дней – это уникальное приложение, которое предлагает программу, основанную на лучших асанах для активного сжигания жира и укрепления тела. Оно включает комплексы упражнений, специально подобранные для снижения веса и улучшения обмена веществ. Здесь вы найдете эффективные программы для проработки живота, бедер и всего тела, которые помогут вам достичь желаемых результатов в кратчайшие сроки.
Приложение предлагает три уровня тренировок и более 50 различных занятий, сочетающих асаны из Кундалини и Хатха-йоги. Эти комплексы подходят как для начинающих, так и для опытных практиков, помогая не только сбросить лишний вес, но и развить гибкость и силу мышц. С регулярными тренировками вы обретете легкость во всем теле и укрепите внутренние процессы для долгосрочного результата.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.