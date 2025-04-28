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EOBD Facile: OBD 2 авто сканер

EOBD Facile: OBD 2 авто сканер 3.73.1100

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Версия:
3.73.1100
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Outils OBD Facile
Категория:
Инструменты / Платные приложения / Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Сегодня, 17:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 688
Скриншоты
Описание

EOBD Facile - OBD2 scanner Car Diagnostic elm327 - это полезное приложение, которое может помочь вам в обслуживании и диагностике вашего автомобиля. Современные автомобили оборудованы системами OBD2 (On-Board Diagnostics), которые могут сообщать о проблемах с вашим автомобилем. Это приложение позволяет вам подключить ваш смартфон или планшет к автомобилю с помощью устройства ELM327 OBD2, чтобы получить доступ к диагностической информации.


С его помощью вы сможете выполнять различные диагностики, определять ошибки и проблемы с автомобилем, читать коды ошибок, а также получать подробные сведения о работе двигателя и других систем вашего автомобиля. Это приложение предоставляет вам информацию о состоянии транспортного средства и может помочь вам решить, нужно ли обращаться в автосервис или выполнять небольшие ремонтные работы самостоятельно.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Patched

Скачать EOBD Facile: OBD 2 авто сканер v3.73.1100 MOD APK

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Скачать EOBD Facile: OBD 2 авто сканер 47 Мб Ссылка 2 47 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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