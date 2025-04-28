EOBD Facile: OBD 2 авто сканер 3.73.1100
EOBD Facile - OBD2 scanner Car Diagnostic elm327 - это полезное приложение, которое может помочь вам в обслуживании и диагностике вашего автомобиля. Современные автомобили оборудованы системами OBD2 (On-Board Diagnostics), которые могут сообщать о проблемах с вашим автомобилем. Это приложение позволяет вам подключить ваш смартфон или планшет к автомобилю с помощью устройства ELM327 OBD2, чтобы получить доступ к диагностической информации.
С его помощью вы сможете выполнять различные диагностики, определять ошибки и проблемы с автомобилем, читать коды ошибок, а также получать подробные сведения о работе двигателя и других систем вашего автомобиля. Это приложение предоставляет вам информацию о состоянии транспортного средства и может помочь вам решить, нужно ли обращаться в автосервис или выполнять небольшие ремонтные работы самостоятельно.
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Скачать EOBD Facile: OBD 2 авто сканер v3.73.1100 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.