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Anatomy Learning - 3D анатомический атлас (Мод, Unlocked)

Anatomy Learning - 3D анатомический атлас (Мод, Unlocked) v3.1.467

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Версия:
3.1.467
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
AnatomyLearning LLC
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 18:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 210 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
22 777
Описание

Anatomy Learning - это приложение, которое поможет вам изучить анатомию полностью интуитивно понятным и полным образом, используя множество частей и знаний. Вы можете возиться и учиться с этим приложением, когда вы связываете его со своими учебными материалами. Действительно, просмотр визуальных 3D-изображений всегда мотивирует пользователей, и всегда будут тесты для оценки их знаний. Кроме того, вы точно не сможете игнорировать вновь добавленные знания.


В двух последних версиях Anatomy Learning в этом приложении появились некоторые интересные моменты, которые помогают пользователям, особенно изучающим медицину, легче учиться. В частности, в новой версии добавлено больше анимации для частей мышц. Вы можете узнать информацию об этой группе деталей довольно быстро и, конечно же, с впечатляющей анимацией, которая поможет вам представить, как работают связанные части. Так ваше обучение также станет более доступным. Если вы часто занимаетесь в группах со своими друзьями, функция обмена просто незаменима. Поделиться можно двумя способами: сделать снимки экрана и поделиться информацией с теми, кто считает нужным. Что касается снимков экрана, вы легко сохраните часто используемую информацию и получите к ней более быстрый доступ. Кроме того, отправка друзьям также полностью удобна всего в несколько касаний.



Информация о модах

Полная версия разблокирована.

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Anatomy Learning - 3D анатомический атлас (Мод, Unlocked) v3.1.467 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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