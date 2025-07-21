Anatomy Learning - 3D анатомический атлас (Мод, Unlocked) v3.1.467
Anatomy Learning - это приложение, которое поможет вам изучить анатомию полностью интуитивно понятным и полным образом, используя множество частей и знаний. Вы можете возиться и учиться с этим приложением, когда вы связываете его со своими учебными материалами. Действительно, просмотр визуальных 3D-изображений всегда мотивирует пользователей, и всегда будут тесты для оценки их знаний. Кроме того, вы точно не сможете игнорировать вновь добавленные знания.
В двух последних версиях Anatomy Learning в этом приложении появились некоторые интересные моменты, которые помогают пользователям, особенно изучающим медицину, легче учиться. В частности, в новой версии добавлено больше анимации для частей мышц. Вы можете узнать информацию об этой группе деталей довольно быстро и, конечно же, с впечатляющей анимацией, которая поможет вам представить, как работают связанные части. Так ваше обучение также станет более доступным. Если вы часто занимаетесь в группах со своими друзьями, функция обмена просто незаменима. Поделиться можно двумя способами: сделать снимки экрана и поделиться информацией с теми, кто считает нужным. Что касается снимков экрана, вы легко сохраните часто используемую информацию и получите к ней более быстрый доступ. Кроме того, отправка друзьям также полностью удобна всего в несколько касаний.
Полная версия разблокирована.
Скачать Anatomy Learning - 3D анатомический атлас (Мод, Unlocked) v3.1.467 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.