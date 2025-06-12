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1SStory - Story Maker (Мод, Unlocked)

1SStory - Story Maker (Мод, Unlocked) 28.0

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Версия:
28.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Digital Marketing Tools
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 17:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
859
Скриншоты
Описание

Вы хотите создать красивую историю в Insta Story, но иногда прямая настройка оказывается слишком громоздкой и сложной. Не волнуйтесь, потому что с 1SStory создать яркую и индивидуальную историю в Insta Story будет легко. В этой обновленной версии улучшена производительность и исправлены некоторые незначительные ошибки. Кроме того, это приложение также содержит больше популярных шаблонов и обновленный редактор обложек.


1SStory - это удобный инструмент, который поможет вам украсить свою историю в Instagram более великолепно. Чтобы создать увлекательную историю Insta Story, которая привлекает множество просмотров, вы можете сделать много простых вещей. Имея более 5000 уникальных и необычных шаблонов историй, вы можете создавать качественные и красивые истории.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать 1SStory - Story Maker (Мод, Unlocked) v28.0 MOD APK

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Скачать 1SStory - Story Maker (Мод, Unlocked) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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