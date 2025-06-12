1SStory - Story Maker (Мод, Unlocked) 28.0
Вы хотите создать красивую историю в Insta Story, но иногда прямая настройка оказывается слишком громоздкой и сложной. Не волнуйтесь, потому что с 1SStory создать яркую и индивидуальную историю в Insta Story будет легко. В этой обновленной версии улучшена производительность и исправлены некоторые незначительные ошибки. Кроме того, это приложение также содержит больше популярных шаблонов и обновленный редактор обложек.
1SStory - это удобный инструмент, который поможет вам украсить свою историю в Instagram более великолепно. Чтобы создать увлекательную историю Insta Story, которая привлекает множество просмотров, вы можете сделать много простых вещей. Имея более 5000 уникальных и необычных шаблонов историй, вы можете создавать качественные и красивые истории.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.