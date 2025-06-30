Описание

Minimalist Launcher: Detox Now превращает твой смартфон в спокойное пространство. При каждом разблокировании ты видишь только три нужных ярлыка, крупные часы и счётчик экранного времени — ничего лишнего. Каждые пять минут лаунчер показывает, сколько секунд ушло в пустоту, и предлагает закрыть экран, если цель на день почти исчерпана. Одним свайпом вверх открываешь список всех приложений, но поиск понадобится лишь когда действительно нужно, а не по привычке.





Расширяй дисциплину: включи серый режим экрана, чтобы лента соцсетей потеряла краски, или запусти режим фокуса, который на час блокирует мессенджеры и игры. В настройках спрячь любые приложения, отслеживай прогресс по дням и держи серию из семи успешных детокс-дней ради награды. Виджеты показывают погоду и задачи без лишних баннеров, а гибкая тема ночью затемняет фон, чтобы глаза отдыхали. Установи лаунчер сегодня и проверь, сколько времени вернётся уже к ужину.