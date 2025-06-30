android-1.ru / Программы / Разное / Minimalist Launcher: Detox Now (Мод, Unlocked)
Minimalist Launcher: Detox Now (Мод, Unlocked)

Minimalist Launcher: Detox Now (Мод, Unlocked) v4.5.6

Сконцентрируйся: очисти экран, сократи время и верни контроль над телефоном

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
4.5.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
devs who care
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 19:10
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Minimalist Launcher: Detox Now превращает твой смартфон в спокойное пространство. При каждом разблокировании ты видишь только три нужных ярлыка, крупные часы и счётчик экранного времени — ничего лишнего. Каждые пять минут лаунчер показывает, сколько секунд ушло в пустоту, и предлагает закрыть экран, если цель на день почти исчерпана. Одним свайпом вверх открываешь список всех приложений, но поиск понадобится лишь когда действительно нужно, а не по привычке.


Расширяй дисциплину: включи серый режим экрана, чтобы лента соцсетей потеряла краски, или запусти режим фокуса, который на час блокирует мессенджеры и игры. В настройках спрячь любые приложения, отслеживай прогресс по дням и держи серию из семи успешных детокс-дней ради награды. Виджеты показывают погоду и задачи без лишних баннеров, а гибкая тема ночью затемняет фон, чтобы глаза отдыхали. Установи лаунчер сегодня и проверь, сколько времени вернётся уже к ужину.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Minimalist Launcher: Detox Now (Мод, Unlocked) v4.5.6 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Minimalist Launcher: Detox Now (Мод, Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
VIP Notes
VIP Notes
Version: 9.9.81
Календарь - план расписания (Мод, Unlocked)
Календарь - план расписания (Мод, Unlocked)
Version: 2.06.76.0611
Grafika Vector Image Editor (Мод, Unlocked)
Grafika Vector Image Editor (Мод, Unlocked)
Version: 3.6.1
Gemmy AI: Чат и Ассистент (Мод, Unlocked)
Gemmy AI: Чат и Ассистент (Мод, Unlocked)
Version: 3.2.4
Add Text & Story Font - Fontly (Мод, Unlocked)
Add Text & Story Font - Fontly (Мод, Unlocked)
Version: b.0.1.435
Цена на Золото и Серебро (Мод, Unlocked)
Цена на Золото и Серебро (Мод, Unlocked)
Version: 5.0
Le Parisien : l'info en direct (Мод, Unlocked)
Le Parisien : l'info en direct (Мод, Unlocked)
Version: 10.11.10
Навамша: лунный календарь (Мод, Unlocked)
Навамша: лунный календарь (Мод, Unlocked)
Version: 4.7

Отзывы о Minimalist Launcher: Detox Now (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив