Minimalist Launcher: Detox Now (Мод, Unlocked) v4.5.6
Сконцентрируйся: очисти экран, сократи время и верни контроль над телефоном
Minimalist Launcher: Detox Now превращает твой смартфон в спокойное пространство. При каждом разблокировании ты видишь только три нужных ярлыка, крупные часы и счётчик экранного времени — ничего лишнего. Каждые пять минут лаунчер показывает, сколько секунд ушло в пустоту, и предлагает закрыть экран, если цель на день почти исчерпана. Одним свайпом вверх открываешь список всех приложений, но поиск понадобится лишь когда действительно нужно, а не по привычке.
Расширяй дисциплину: включи серый режим экрана, чтобы лента соцсетей потеряла краски, или запусти режим фокуса, который на час блокирует мессенджеры и игры. В настройках спрячь любые приложения, отслеживай прогресс по дням и держи серию из семи успешных детокс-дней ради награды. Виджеты показывают погоду и задачи без лишних баннеров, а гибкая тема ночью затемняет фон, чтобы глаза отдыхали. Установи лаунчер сегодня и проверь, сколько времени вернётся уже к ужину.
Премиум разблокирован
Скачать Minimalist Launcher: Detox Now (Мод, Unlocked) v4.5.6 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.