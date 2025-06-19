Описание

Le Parisien встречает тебя прямой трансляцией событий: смахни вправо — и видишь тicker срочных сообщений, смахни влево — и уже читаешь репортаж о забастовке у соседнего вокзала. Каждые пять минут перед глазами мелькают новые видеовключения, инфографика цен на продукты, прогноз ливней, а под ними всплывает короткое «раз-два» опросника, где редакция просит твоё мнение. Над всем этим шумом дежурит команда из 400 журналистов, которые приезжают к месту события раньше сирен и проверяют факты до запятой.





Вторая половина приложения открывает live-новости спорта и местную хронику: таблицы ПСЖ обновляются после финального свистка, а карта Иль-де-Франс подсвечивает пробки и отменённые поезда. Слушай подкасты «Исходный код» или «Криминальная история», листай рубрику Biclou про велокультуру, сохраняй рецензии на новый сериал. Настрой уведомления под себя, чтобы получать только то, что важно именно тебе, а затем поделись статьёй в чат, добавь заметку в офлайн-читалку и возвращайся проверить обновление сюжета. Ведь здесь каждую минуту рождается новость, которая может изменить твой день.