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Le Parisien : l'info en direct (Мод, Unlocked)

Le Parisien : l'info en direct (Мод, Unlocked) 10.11.10

Лента фактов и голос улиц в одном экране – от подкастов до таблиц ПСЖ
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Версия:
10.11.10
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Le Parisien
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Вчера, 19:11
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Le Parisien встречает тебя прямой трансляцией событий: смахни вправо — и видишь тicker срочных сообщений, смахни влево — и уже читаешь репортаж о забастовке у соседнего вокзала. Каждые пять минут перед глазами мелькают новые видеовключения, инфографика цен на продукты, прогноз ливней, а под ними всплывает короткое «раз-два» опросника, где редакция просит твоё мнение. Над всем этим шумом дежурит команда из 400 журналистов, которые приезжают к месту события раньше сирен и проверяют факты до запятой.


Вторая половина приложения открывает live-новости спорта и местную хронику: таблицы ПСЖ обновляются после финального свистка, а карта Иль-де-Франс подсвечивает пробки и отменённые поезда. Слушай подкасты «Исходный код» или «Криминальная история», листай рубрику Biclou про велокультуру, сохраняй рецензии на новый сериал. Настрой уведомления под себя, чтобы получать только то, что важно именно тебе, а затем поделись статьёй в чат, добавь заметку в офлайн-читалку и возвращайся проверить обновление сюжета. Ведь здесь каждую минуту рождается новость, которая может изменить твой день.


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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Le Parisien : l'info en direct (Мод, Unlocked) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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