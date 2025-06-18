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Smart Note - Notepad, Notes (Мод, Unlocked)

Smart Note - Notepad, Notes (Мод, Unlocked) 5.3.5

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Версия:
5.3.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Superior Mobile Apps
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 16:57
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 146
Скриншоты
Описание

Smart Note - это приложение для создания и управления заметками, списками задач и напоминаниями. Оно предоставляет пользователю простой и удобный способ организации и систематизации их идей и задач. Приложение также включает различные функции, которые делают процесс ведения заметок более эффективным.

С помощью Smart Note пользователь может: Приложение позволяет быстро и легко создавать текстовые заметки. Вы можете добавлять текст, изображения, контрольные списки и даже файлы к своим заметкам. Пользователи могут прикреплять голосовые записи к своим заметкам, что делает процесс создания заметок более удобным и быстрым.


Smart Note позволяет создавать списки задач с помощью специальных функций для контрольных списков, что помогает в более удобном управлении заданиями и проектами. Приложение предоставляет возможность сканировать документы и добавлять текст из них в заметки.Smart Note также обеспечивает безопасность данных пользователя с помощью функций паролей и блокировки безопасности. Пользователи также могут создавать резервные копии своих заметок на Google Диске, чтобы избежать потери данных. Приложение также поддерживает виджеты для более удобного доступа к заметкам на главном экране устройства.




Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Smart Note - Notepad, Notes (Мод, Unlocked) v5.3.5 MOD APK

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Скачать Smart Note - Notepad, Notes (Мод, Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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