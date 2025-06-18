Smart Note - Notepad, Notes (Мод, Unlocked) 5.3.5
Smart Note - это приложение для создания и управления заметками, списками задач и напоминаниями. Оно предоставляет пользователю простой и удобный способ организации и систематизации их идей и задач. Приложение также включает различные функции, которые делают процесс ведения заметок более эффективным.
С помощью Smart Note пользователь может: Приложение позволяет быстро и легко создавать текстовые заметки. Вы можете добавлять текст, изображения, контрольные списки и даже файлы к своим заметкам. Пользователи могут прикреплять голосовые записи к своим заметкам, что делает процесс создания заметок более удобным и быстрым.
Smart Note позволяет создавать списки задач с помощью специальных функций для контрольных списков, что помогает в более удобном управлении заданиями и проектами. Приложение предоставляет возможность сканировать документы и добавлять текст из них в заметки.Smart Note также обеспечивает безопасность данных пользователя с помощью функций паролей и блокировки безопасности. Пользователи также могут создавать резервные копии своих заметок на Google Диске, чтобы избежать потери данных. Приложение также поддерживает виджеты для более удобного доступа к заметкам на главном экране устройства.
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Скачать Smart Note - Notepad, Notes (Мод, Unlocked) v5.3.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.