Flyer Maker - это приложение, которое поможет вам с легкостью и творчеством создать плакат. У каждого творения есть свои особенности, которые вы будете учитывать в зависимости от ваших возможностей и потребностей. В то же время приложение помогает вам создавать плакаты, подходящие для платформы, которую вы хотите быстро разместить. Кроме того, количество источников вдохновения, на которые вы можете ссылаться в этом приложении, также полностью разнообразно.
Испытывая опыт Flyer Maker, пользователи легко смогут создавать рекламные плакаты с помощью того, что предоставляет приложение. Функции, которыми он обладает, идеально подходят для многих аудиторий и дают им творческое вдохновение с помощью различных вкладок. Таким образом, можно увидеть, что пользователи найдут и легко получат доступ к тому, что может предложить это приложение, для создания впечатляющих продуктов.
Премиум разблокирован
Скачать Flyer Maker, Poster Maker (Мод, Unlocked) v146.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.