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Human Anatomy Atlas 2021: Complete 3D Human Body (Мод, Unlocked)

Human Anatomy Atlas 2021: Complete 3D Human Body (Мод, Unlocked) 2026.00.019

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Версия:
2026.00.019
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Visible Body
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 17:00
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 774 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 019
Скриншоты
Описание

Атлас анатомии человека 2021: Complete 3D Human Body - это полезное приложение, предназначенное для изучения анатомии человеческого тела с помощью высококачественных трехмерных моделей. Вот некоторые из его ключевых особенностей:

 Приложение предоставляет доступ к более чем 10 000 трехмерным моделям органов и структур человеческого тела. Эти модели созданы с большим вниманием к деталям и позволяют пользователям изучать анатомию в высоком разрешении. Приложение предлагает модели и информацию на разных языках, что делает его доступным для широкой аудитории пользователей со всего мира.


Помимо 3D-моделей, приложение также предоставляет полезные медицинские определения и информацию о структурах и органах человеческого тела. Это делает его не только визуальным ресурсом, но и образовательным. Атлас анатомии человека 2021 может быть полезным инструментом для студентов медицинских и фармацевтических специальностей, а также для всех, интересующихся анатомией. Он помогает в изучении внутренних структур и органов человеческого тела в интерактивной форме.Это приложение предоставляет доступ к важным знаниям о человеческой анатомии и может быть полезным для образования и профессионального обучения в области медицины и биологии.


Информация о модах

● Платный контент разблокирован

● Флаги сжатия нетронуты

● Нет сторонних исправлений

● Нет дополнительных компонентов

● Все кредиты для моей сестры

● Выпуск Kirlif '


Для информации:

платный контент представлен в виде загружаемого контента, к сожалению, интерфейс загрузки приложения очень плохой. Простой виджет диалога подтвердит, что все в порядке. Файлы тоже большие, это может занять некоторое время.

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 Теги темы: Встроенный кэш, Unlocked приложения

Скачать Human Anatomy Atlas 2021: Complete 3D Human Body (Мод, Unlocked) v2026.00.019 MOD APK

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Скачать Human Anatomy Atlas 2021: Complete 3D Human Body (Мод, Unlocked) 774 Мб Ссылка 2 774 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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