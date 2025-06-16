Human Anatomy Atlas 2021: Complete 3D Human Body (Мод, Unlocked) 2026.00.019
Атлас анатомии человека 2021: Complete 3D Human Body - это полезное приложение, предназначенное для изучения анатомии человеческого тела с помощью высококачественных трехмерных моделей. Вот некоторые из его ключевых особенностей:
Приложение предоставляет доступ к более чем 10 000 трехмерным моделям органов и структур человеческого тела. Эти модели созданы с большим вниманием к деталям и позволяют пользователям изучать анатомию в высоком разрешении. Приложение предлагает модели и информацию на разных языках, что делает его доступным для широкой аудитории пользователей со всего мира.
Помимо 3D-моделей, приложение также предоставляет полезные медицинские определения и информацию о структурах и органах человеческого тела. Это делает его не только визуальным ресурсом, но и образовательным. Атлас анатомии человека 2021 может быть полезным инструментом для студентов медицинских и фармацевтических специальностей, а также для всех, интересующихся анатомией. Он помогает в изучении внутренних структур и органов человеческого тела в интерактивной форме.Это приложение предоставляет доступ к важным знаниям о человеческой анатомии и может быть полезным для образования и профессионального обучения в области медицины и биологии.
● Платный контент разблокирован
● Флаги сжатия нетронуты
● Нет сторонних исправлений
● Нет дополнительных компонентов
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Для информации:
платный контент представлен в виде загружаемого контента, к сожалению, интерфейс загрузки приложения очень плохой. Простой виджет диалога подтвердит, что все в порядке. Файлы тоже большие, это может занять некоторое время.
Скачать Human Anatomy Atlas 2021: Complete 3D Human Body (Мод, Unlocked) v2026.00.019 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.