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ACR Phone (Мод, Premium Unlocked)

ACR Phone (Мод, Premium Unlocked) 0.353

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Версия:
0.353
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
NLL
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 399
Скриншоты
Описание

Вы можете заменить номеронабиратель вашего старого телефона на совершенно новый телефон ACR. Разработчики этого приложения потратили бесчисленное количество часов на то, чтобы пользователи с удовольствием им пользовались. С ACR Phone вы получаете гарантированную анонимность и ультрасовременную функциональность. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает ACR Phone от других.


Безопасность и конфиденциальность пользовательских данных является приоритетом для ACR Phone. Приложение запрашивает доступ только к функциям, которые необходимы для оптимального функционирования приложения. Например, он запрашивает доступ к вашим контактам для улучшения функциональности, но вы все равно можете использовать приложение, не предоставляя ему такого доступа. Приложение предотвращает передачу конфиденциальной информации, включая журналы вызовов и контактные данные, с вашего устройства. Вы можете быть уверены, что использование ACR phone обеспечит безопасность вашей личной информации.




Информация о модах

Премиум Разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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ARMV7 38 Мб ARMV8 38 Мб ARMV7 (Ссылка 1) 38 Мб ARMV8 (Ссылка 2) 38 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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