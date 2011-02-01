Вы можете заменить номеронабиратель вашего старого телефона на совершенно новый телефон ACR. Разработчики этого приложения потратили бесчисленное количество часов на то, чтобы пользователи с удовольствием им пользовались. С ACR Phone вы получаете гарантированную анонимность и ультрасовременную функциональность. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает ACR Phone от других.
Безопасность и конфиденциальность пользовательских данных является приоритетом для ACR Phone. Приложение запрашивает доступ только к функциям, которые необходимы для оптимального функционирования приложения. Например, он запрашивает доступ к вашим контактам для улучшения функциональности, но вы все равно можете использовать приложение, не предоставляя ему такого доступа. Приложение предотвращает передачу конфиденциальной информации, включая журналы вызовов и контактные данные, с вашего устройства. Вы можете быть уверены, что использование ACR phone обеспечит безопасность вашей личной информации.
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Скачать ACR Phone (Мод, Premium Unlocked) v0.353 MOD APK
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